Elia Viviani naar ziekenhuis gebracht na val

Voor Elia Viviani is Dwars door Vlaanderen vroegtijdig ten einde gekomen. De Italiaanse sprinter kwam op de Maria Borrestraat, met nog zestig kilometer te gaan, lelijk ten val en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Viviani was bezig aan zijn tweede Dwars door Vlaanderen, nadat hij ook in 2018 al eens van start ging. Zondag sprintte de 32-jarige Italiaan van Cofidis nog naar zijn eerste zege in anderhalf jaar tijd. In Cholet-Pays de la Loire was hij in de eindspurt sneller dan Jon Aberasturi en Pierre Barbier.

La grosse chute d'Elia Viviani lors de Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre 2021.

On espère rien de grave et le revoir rapidement dans le peloton. 📺 #LequipeVELO#DDV #DDV21 pic.twitter.com/kBIMRTpTuD — Miroir du Cyclisme (@Miroir2Cyclisme) March 31, 2021