Elia Viviani na tweede plaats: “Valpartij maakte de dag heel moeilijk”

Elia Viviani greep in de Tour Poitou-Charentes net naast zijn tweede etappezege op rij. In Ruffec moest de Italiaan in de sprint zijn meerdere erkennen in Jason Tesson. Door een val in de eerste dertig kilometer had de Cofidis-renner een lastige dag in de Nouvelle-Aquitaine.

Zijn gescheurde koersbroek en de verwondingen aan zijn linkerknie waren de zichtbare gevolgen van zijn val, vroeg in de tweede etappe van Parthenay en Ruffec. “Het was geen makkelijke dag. Die val aan het begin maakte de dag heel moeilijk. Het gevoel is heel slecht. Ik heb verschillende verwondingen en kwam hard op mijn hoofd terecht, waardoor ik daar drie, vier minuten op de grond heb gezeten.”

“Het duurde lang voordat ik terugkeerde, maar mijn ploeg heeft de hele dag hard gewerkt en ik wilde nog een goede sprint rijden. Ik ben teleurgesteld dat ik niet kon winnen, ik was er dichtbij. Op een oplopende sprint zoals hier wil ik nooit te vroeg aangaan. Simone (Consonni, red.) lanceerde me heel goed, maar wellicht zat ik toch te vroeg in de wind. Toen kwam die jongen heel hard opzetten. Ik ben teleurgesteld met deze plek, want we zijn hier om te winnen”, aldus Viviani.

De Italiaanse sprinter behield wel de witte leiderstrui. Morgenochtend gaat de Franse ronde verder met een rit in lijn. Later op de dag staat een tijdrit op het programma.