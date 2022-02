Elia Viviani na eerste zege: “Belangrijk om het seizoen winnend te beginnen”

Elia Viviani voelde wel wat druk op de tweede dag van de Tour de La Provence. Zijn ploeg INEOS Grenadiers was met vier renners vertegenwoordigd in de voorste waaier en de snelle Italiaan was op papier de beste sprinter. Hij wist het voorbereidende werk echter vakkundig af te ronden.

Vanwege de wind werd het een lastige rit in de Rhône-delta en de Camargue. Op 80 kilometer van de finish ontplofte de koers en werd het peloton in verschillende waaiers uiteen geslagen. Viviani zat met zijn ploeggenoten Richard Carapaz, Filippo Ganna en Luke Rowe van voren en kon op die manier controleren. “We deden het erg goed en hadden de ervaren renners hiervoor. ‘Richie’ was erbij voor het klassement en dat was goed”, vertelde de Italiaan na afloop.

Samen met zijn ploegmaats van INEOS Grenadiers bleef Viviani doorrijden – niet alleen voor het klassement, maar ook vanwege de kansen op de etappezege. “Er zat verder geen sprinter voorin, dus daar waren we wel blij mee. Ik voelde wel wat druk, maar de jongens deden het geweldig. Ganna reed in de slotfase het gat dicht naar Maciej Bodnar en ook een andere late aanval werd in de kiem gesmoord. Rowe deed vervolgens de perfecte lead-out.”

Goede conditie

Viviani was niet alleen blij dat hij INEOS Grenadiers de eerste overwinning sinds zijn terugkeer bij de ploeg kon schenken, maar ook dat hij zijn goede lijn van het afgelopen najaar kon doortrekken. “Ik heb het afgelopen seizoen goed afgesloten bij Cofidis en dat is belangrijk in aanloop naar een nieuw seizoen. Het is belangrijk voor sprinters om het seizoen winnend te beginnen. In Valencia merkten we al dat ik een goede conditie had.”

“We kwamen naar de Provence om te proberen te winnen en dat is gelukt. Nu moeten we dit door proberen te trekken”, aldus Viviani, die ook morgen op de oplopende aankomst in Manosque een kans ziet. “We gaan het proberen, maar we hebben ook een plan-B want ook Ethan Hayter is snel. Als ik ben gelost, mag hij sprinten. Maar ik wil het zeker weer proberen. Zoals ik al zei, de benen zijn goed, dus ik wil er morgen zeker weer voor gaan.”