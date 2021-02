Elia Viviani: “Hoop dat Fabio Jakobsen weer op zijn niveau kan komen”

Elia Viviani hoopt dat zijn oud-ploeggenoot Fabio Jakobsen terugkeert op het hoogste niveau. Dat vertelt de Italiaanse sprinter van Cofidis in gesprek met Ciclo 21. Viviani vindt Jakobsen nog altijd een van de meest talentvolle sprinters van het peloton. “Ik hoop dat hij na zijn valpartij in Polen weer op zijn niveau kan komen”, zegt hij.

Met zijn 32 jaar behoort Viviani al tot de ervaren sprinters van het veld. Volgens hem zijn er genoeg aanstormende talenten in het sprintersgilde die de komende jaren zullen domineren. “Caleb Ewan bijvoorbeeld. Maar als ik weg moet blijven van de namen die we allemaal wel kunnen bedenken, dan is dat een moeilijke vraag. Misschien kan Jordi Meeus een van hen zijn”, aldus Viviani.

“Maar Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen staan natuurlijk ook nog op die lijst. Ik denk dan ook vooral aan Jakobsen”, geeft de Italiaan aan. Viviani verwacht dat Groenewegen na zijn schorsing goed onthaald zal worden in het peloton. “Zeker wel. Volgens mij kunnen dat soort dingen in wedstrijden altijd gebeuren.”

“Elke sprinter is wel eens van zijn lijn afgeweken. Het is waar dat de manoeuvre van Dylan te agressief was, maar het is een situatie die we vaker zien. Het ongeluk gebeurde terwijl ze aan 80 kilometer per uur naar beneden gingen. En we moeten eerlijk zijn, de beveiliging van de hekken was ook erg slecht”, stelt Viviani.