Eli Iserbyt wint na moeizame wedstrijd in Ruddervoorde: “Gelukkig schot in de roos”

Eli Iserbyt blijft maar winnen. Nadat hij de eerste drie manches van de Wereldbeker op zijn naam schreef, was hij zaterdag ook de beste in de eerste wedstrijd van de Superprestige. Maar gemakkelijk ging het dit keer niet. “Dit was de minste van al mijn wedstrijden”, zei Iserbyt in het flashinterview na afloop.

“Mijn start was heel slecht”, aldus Iserbyt. “Ik heb enorm veel energie verloren in de eerste twee ronden. De rest had natuurlijk ook gezien dat Laurens (Sweeck, red.) en ik achterop zaten. Toen ik vooraan aansloot, wou ik temporiseren, maar er was wel altijd iemand die versnelde. Ik maakte ook te veel fouten, omdat ik misschien iets te weinig bandendruk had.”

Op een gegeven moment reed Lars van der Haar alleen weg. Iserbyt ging met nog enkele rondes te gaan alleen in de achtervolging, maar wist de bres aanvankelijk niet te dichten. “Na een fietswissel heb ik het dan even geprobeerd, maar ik wou ook niet te diep gaan met de Wereldbekercross in Maasmechelen in het achterhoofd. Ik dacht dan dus aan de tweede plek. Maar na wat goede beurten door het zand van Sweeck en de lekke banden van Van der Haar kwamen we toch dichter. Dit was de minste van al mijn wedstrijden. Het was een gelukkig schot in de roos.”