Eli Iserbyt triomfeert ook in Wereldbeker Tábor, Van der Haar tweede

Eli Iserbyt heeft in het Tsjechische Tábor, na eerdere zeges in Waterloo en Fayetteville, ook de derde Wereldbeker van het seizoen op zijn naam geschreven. De leider in de Wereldbeker kwam na een spannende cross als eerste over de streep, voor Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.

De eerste twee manches van de Wereldbeker zijn reeds verreden in het Amerikaanse Waterloo en Fayetteville, vandaag was het tijd voor het Europese werk. Het veldritcircus was neergestreken in Tábor, Tsjechië, voor de traditionele Wereldbeker aldaar. Bij de eliteheren waren de meeste ogen gericht op Eli Iserbyt, de winnaar van de eerste twee wereldbekers en trotse leider in de wereldbekerstand. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal moest echter wel rekening houden met zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans en de winnaar van vorig jaar, Lars van der Haar.

Iserbyt en Vanthourenhout nemen de koers in handen

Waar bij de vrouwen de koers al snel ontplofte, was het bij de mannen nog wat aftasten in de openingsfase. In de eerste twee rondes werd de kat uit de boom gekeken en hielden de grote mannen zich gedeisd. Zo kregen de ‘mindere goden’ de kans om zichzelf te onderscheiden, al was het in de derde ronde uit met de pret. Wereldbekerleider Iserbyt besloot een eerste keer aan de boom te schudden en sloeg met Laurens Sweeck, in Fayetteville al zijn grote rivaal, een klein gaatje. Onder het commando van Quinten Hermans wisten vijf renners echter weer aan te sluiten, waardoor we konden spreken van een hergroepering.

Dit was het sein voor Michael Vanthourenhout, twee jaar geleden nog winnaar van de Wereldbeker in Tábor, om te versnellen. Diens ploegmaat Iserbyt liet het werk nu over aan Sweeck, die zich volledig moest plooien om de scheve situatie recht te zetten. Sweeck gaf zich echter niet zomaar gewonnen en wist weer naar het achterwiel van Vanthourenhout te rijden. Sweeck nam Iserbyt, Van der Haar en Hermans mee in zijn spoor. Met deze vijf kleppers leken we af te stevenen op de zesde ronde, maar het tempo stokte vooraan en zo slaagden heel wat renners erin om terug te keren vanuit de achtergrond.

Belgisch-Nederlands duel in Tábor

Dit was echter maar van korte duur, want na een rustig intermezzo was voor Iserbyt het moment gekomen om nogmaals te versnellen. Sweeck bleek niet in staat om meteen te reageren, Vanthourenhout bleef (als ploeggenoot van Iserbyt) zitten en Van der Haar hield zich eveneens afzijdig. Iserbyt leek zo over de beste papieren te beschikken, wist zijn voorsprong ook langzaam uit te breiden richting de tien seconden, maar het was absoluut nog niet binnen voor Iserbyt. Van der Haar ging namelijk in zijn eentje op jacht naar de leider in de wedstrijd.

De Europese kampioen wist met een fikse versnelling Sweeck en Vanthourenhout uit het wiel te kletsen en kwam tot op zeven seconden van Iserbyt, maar verder liet de Belg het niet komen. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef aan een hoog tempo crossen en wist het verschil met Van der Haar weer wat verder uit te diepen. Bij die laatste brak de veer en dus reed Iserbyt onbedreigd naar een drie op drie in de Wereldbeker. Van der Haar moest zich tevreden stellen met een tweede plaats, Michael Vanthourenhout eindigde als derde en maakte het feestje van Pauwels Sauzen-Bingoal zo compleet.

Sweeck finishte na een sterke cross net naast het podium, Hermans maakte de top-5 vol. Jens Adams, Niels Vandeputte, Kevin Kuhn, thuisrijder Michael Boroš en Thijs Aerts zijn de andere namen in de top-10. En Zdeněk Štybar? De grote publiekstrekker kwam als zeventiende over de streep, op iets minder dan twee minuten van winnaar Iserbyt.

Wereldbeker Veldrijden Tábor 2022

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 1u02m43s

2. Lars van der Haar op 5s

3. Michael Vanthourenhout op 26s

4. Laurens Sweeck op 32s

5. Quinten Hermans op 43s

6. Jens Adams op 48s

7. Niels Vandeputte op 53s

8. Kevin Kuhn op 59s

9. Michael Boroš op 1m05s

10. Thijs Aerts op 1m13s

17. Zdeněk Štybar op 1m46s