Eli Iserbyt krijgt groen licht om te starten in Hulst

Eli Iserbyt is zondag van de partij in Hulst. De Vlaming heeft van zijn kinesist groen licht gekregen om te starten in de Wereldbekercross van Hulst.

De 23-jarige Iserbyt maakte vrijdag in Baal al zijn rentree na een vervelende valpartij in Heusden-Zolder, waarbij hij zijn elleboog blesseerde. De coureur van Pauwels-Sauzen Bingoal werd meteen weer vierde, maar door de impact van de cross was het toch nog even de vraag of Iserbyt wel kon starten in Hulst.

Iserbyt doet niet meer mee in de strijd om de eindzege in de Wereldbeker. De Vlaming vindt zichzelf momenteel terug op een dertiende plaats in het algemeen klassement. Na een goed begin met een tweede plaats in Tabor verspeelde Iserbyt door materiaalpech een goed klassement in Namen. Dendermonde moest hij door de valpartij in Heusden-Zolder dan weer missen.