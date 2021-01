Eli Iserbyt komend weekend alleen in X2O-cross Hamme

Eli Iserbyt gaat komend weekend alleen in de veldrit van Hamme van start, die meetelt om de X²O Trofee. In het crossklassement verdedigt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal de koppositie. In de wereldbekerwedstrijd van Overijse is hij er niet bij.

“Eli heeft intussen geen pijn meer aan zijn elleboog, maar in samenspraak met onze ploegarts Frank De Winter willen we geen risico nemen en Eli na zijn blessure komend weekend opnieuw laten hernemen met één wedstrijd, zodat hij fit aan de start van het WK verschijnt en die lijn nog kan doortrekken tot het einde van het seizoen”, aldus teammanager Jurgen Mettepenningen.

Iserbyt zakte na het BK veldrijden in Meulebeke af naar Spanje voor een trainingsstage. In de cross van Hamme, zaterdag, keert hij dus terug in competitie. In de strijd om de X²O Trofee verdedigt de 23-jarige een voorsprong van 3:27 minuten op zijn eerste achtervolger, ploegmaat Michael Vanthourenhout. De nummer drie, Toon Aerts, volgt op 3:33 minuten.