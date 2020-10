Eli Iserbyt: “Ik trek met een duidelijke ambitie naar Rosmalen”

Eli Iserbyt liet vanmiddag op de Koppenberg geen spaander van de concurrentie heel. Lars van der Haar moest 43 seconden toegeven, Toon Aerts bijna anderhalve minuut. “Deze beklimming was echt iets voor mij, dat wist ik. Met mijn gestalte en gewicht kon ik hier iets forceren”, aldus Iserbyt in het flashinterview.

“Toch was het vandaag niet gemakkelijk om Toon eraf te rijden, want hij duwde in het begin nog zwaar tegen. In het begin was het een aantal keer prikken, maar toen ik eens naast hem ging rijden, hoorde ik dat hij zwaar aan het ademen was. Dan wist ik dat ik hem zou kunnen lossen”, vertelde Iserbyt. “Achteraf deed vooral Van der Haar moeilijk. Door hem moest ik boven mijn tempo rijden om de verschillen uit te bouwen.”

Iserbyt had er dan ook een perfecte voorbereiding opzitten. “Na de overwinning van vorige week in Ruddervoorde wist ik dat ik goed was. Deze week heb ik met Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch nog een goede training op de Kluisberg gedaan, en dat bleek voor ons de juiste voorbereiding. Ik kan nu met een duidelijke ambitie naar Rosmalen. Nadat het de eerste weken van het seizoen niet super ging, werd ik steeds ambetanter. Nu ben ik dus extra scherp om alles binnen te halen wat ik kan. En dat wil ik dus ook graag op het Europees kampioenschap.”

“En dat lukt grotendeels omdat mijn knie eindelijk niet meer opspeelde. Alleen op de kasseibeklimming van de Koppenberg zelf, wanneer je weinig omwentelingen doet en veel kracht op je knie zet, deed de knie nog een beetje lastig, maar veel heeft mij dat niet gehinderd. Ik heb me op het einde ook niet compleet kapot gereden voor twee of drie seconden extra, met het risico dat ik dan mijn knie om zeep help.”