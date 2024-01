maandag 22 januari 2024 om 16:43

EK wielrennen trekt in 2029 naar de Italiaanse Abruzzen

Het Europees kampioenschap wielrennen zal in 2029 plaatsvinden in de regio Abruzzen in Italië. Dat heeft de Europese wielerbond UEC maandag bekendgemaakt.

De UEC kiest niet zomaar voor het jaar 2029. Het is dan namelijk precies twintig jaar geleden dat de stad L’Aquila (op 6 april 2009) – de regionale hoofdstad van Abruzzen – werd getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen meer dan driehonderd doden en ruim 1.600 gewonden.

Geduld

De renners moeten dus wel nog vijf jaar wachten op een EK in de Abruzzen. Dit jaar is de Europese titelstrijd op Belgische bodem. Van 11-15 september 2024 is Belgisch Limburg de host van de Europese kampioenschappen, in Heusden-Zolder en Hasselt.

Het Europees kampioenschap wielrennen 2025 zal dan weer worden georganiseerd in Frankrijk. De departementen Ardèche en Drôme in de regio Auvergne-Rhône-Alpes zijn door de Europese wielerbond UEC aangewezen om de continentale kampioenschappen te ontvangen.

Het is nog onduidelijk waar de EK’s van 2026, 2027 en 2028 zullen plaatsvinden.