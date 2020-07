EK mountainbike 2020 naar Zwitserland donderdag 30 juli 2020 om 11:19

Het Europees kampioenschap mountainbike zal dit jaar gehouden worden in Zwitserland. De Europese wielerbond UEC heeft het evenement toegewezen aan Monte Tamaro, in de buurt van Lugano.

Het offroad evenement in de Zwitserse Alpen staat op de kalender voor 15 tot en met 18 oktober. Tijdens dat weekend strijden zowel de junioren, beloften als de elite om de Europese titels in drie categorieën; Cross-Country, Team Relay en Eliminator.

In totaal zullen er negen kampioentruien te winnen zijn. zes in de Cross-Country (junioren, beloften en mannen en vrouwen elite), één in de Team-Relay en twee in de Eliminator (mannen en vrouwen).

Geen Mathieu van der Poel

De kans dat Mathieu van der Poel gaat meedoen aan het EK is nihil. Op de slotdag van het kampioenschap (zondag 18 oktober) staat ook de Ronde van Vlaanderen gepland.