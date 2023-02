EK baanwielrennen: Jeffrey Hoogland heer en meester in kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland is voor de vierde keer Europees kampioen op de kilometer tijdrit geworden. In het Zwitserse Grenchen stond er geen maat op de Nederlander. Hij was ruim sneller dan de Spanjaard Alejandro Martinez Chorro en de Duitser Maximilian Dornbach.

Hoogland, de regerend wereldkampioen in deze discipline, legde de kilometer af in 58,203. Daarmee was hij bijna anderhalve seconde sneller dan Alejandro Martinez Chorro. De Spanjaard had namelijk 59,678 seconden nodig voor zijn rit. Maximilian Dornbach, de nummer drie, deed er 59,778 over.

Het is de tweede gouden plak voor Hoogland op het EK in Grenchen. Woensdag was hij samen met Roy van den Berg en Harrie Lavreysen ook al de beste in de teamsprint voor mannen. Hoogland doet ook mee aan het sprinttoernooi, waarvan zaterdagavond de finales zullen zijn.

Lees meer: Voorbeschouwing: EK baanwielrennen 2023 in Grenchen