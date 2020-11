EK baanwielrennen: Gouden medailles voor Iúri Leitão en Elinor Barker

Iúri Leitão is een van de winnaars na dag twee van het EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovdiv. De jonge Portugees veroverde een gouden medaille op het onderdeel scratch. Ook werden er medailles uitgedeeld na de afvalkoers bij de vrouwen en de ploegenachtervolging voor mannen en vrouwen.

De eerste medailles werden uitgedeeld na de scratch voor mannen. Voor de start waren de meeste ogen gericht op Oliver Wood, een Britse topper op de scratch, en de Spanjaard Sebastian Mora Vedri. Beide mannen moesten echter lijdzaam toezien hoe de jonge Portugees Iúri Leitão de show wist te stelen. De 22-jarige renner pakte al snel een ronde voorsprong en dit bleek een beslissend moment in de koers.

Leitão vierde na afloop op uitbundige wijze zijn Europese titel, een dag na zijn zilveren medaille in de afvalkoers. Roman Gladysh bezorgde Oekraïne een zilveren medaille, Wood wist nog een bronzen plak in de wacht te slepen. Vervolgens was het de beurt aan meerdere vrouwelijke baantoppers om voor de medailles te strijden tijdens de afvalkoers. Maria Martins, Rachele Barbieri en Elinor Barker bleken over de snelste benen te beschikken.

Britse dames komen in de buurt van wereldrecord

De voor Portugal uitkomende Martins bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen Barbieri en Barker. Die laatste wist vervolgens ook de Italiaanse vakkundig over de knie te leggen en zo de Europese titel te veroveren. De avond werd afgesloten met de ploegenachtervolging voor vrouwen en mannen. Bij de dames ging de Europese titel naar Groot-Brittannie. Neah Evans, Laura Kenny, Katie Archibald en Josie Knight wisten een razendsnelle tijd te realiseren.

De Britse dames kwamen tot een eindtijd van 4:10:437 en zaten maar twee tienden boven hun eigen wereldrecord. Italië (met Chiara Consonni, Martina Alzini, Elisa Balsamo en Vittoria Guazzi) veroverde op gepaste afstand een zilveren medaille met 4:13:632, De Oekraïense dames waren de beste in de bronzen finale. Bij de mannen ging het goud naar Rusland, voor een Filippo Ganna-loos Italië en Zwitserland.

Uitslagen EK baanwielrennen 2020 Donderdag 12 november

Scratch race – mannen

Iúri Leitão

Roman Gladysh

Oliver Wood Afvalkoers – vrouwen

Elinor Barker

Rachele Barbieri

Maria Martins Ploegenachtervolging – vrouwen

Groot-Brittannië

Italië

Oekraïne Ploegenachtervolging – mannen

Rusland

Italië

Zwitserland