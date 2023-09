maandag 18 september 2023 om 13:41

EK 2023: Christophe Laporte en Arnaud Démare blikvangers bij Frankrijk

De Franse selectie voor het EK wielrennen 2023 in Drenthe is bekend. Arnaud Démare en Christophe Laporte zijn de grootste namen die zondag starten in de wegrit voor elite mannen.

Arnaud Démare, die sinds 1 augustus bij Arkéa-Samsic onder contract staat, sprintte afgelopen zondag naar een derde plaats in de Grand Prix d’Isbergues. Laporte behaalde ruim een week eerder een zesde plaats in de Grand Prix Cycliste de Québec.

Julian Alaphilippe en Valentin Madouas zijn er niet bij in Drenthe. Beiden zijn deze week actief in de Ronde van Luxemburg. Wel van de partij voor de Fransen: Benoît Cosnefroy, Sandy Dujardin, Matis Louvel, Clément Russo, Florian Sénéchal en Axel Zingle. In de tijdrit wordt Frankrijk vertegenwoordigd door Bruno Armirail en Rémi Cavagna.

Selectie Frankrijk voor EK wielrennen in Drenthe (20-24 september)

Elite mannen (wegrit)

Benoît Cosnefroy

Arnaud Démare

Sandy Dujardin

Christophe Laporte

Matis Louvel

Clément Russo

Florian Sénéchal

Axel Zingle