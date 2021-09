EK 2021: Voorbeschouwing Mixed Relay ploegentijdrit

Mixed Relay, gemengde ploegentijdrit, Team Relay… Een van de nieuwste onderdelen in het wielrennen zoekt nog naar de erkenning, maar heel makkelijk gaat dat niet. Het EK Mixed Relay is na twee jaar nog altijd een tussendoortje in het volle programma, met ook de individuele tijdrit en de wegwedstrijd. Maar toch is er ‘gewoon’ goud, zilver en brons te winnen. Kan Nederland de Europese titel uit 2019 heroveren? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Mixed Relay kennen we nog niet heel lang in het wielrennen. Nadat jarenlang de ploegentijdrit voor merkenteams deel uitmaakte van het WK wielrennen, werd door de UCI een Mixed Relay-ploegentijdrit in het leven geroepen. Een plan dat de Europese wielerunie UEC in 2019 overnam en voor het eerst opnam in het programma van het EK wielrennen in Alkmaar.

De regels in het kort? De landenteams starten met drie mannen en drie vrouwen, waarbij de bondscoaches zowel beloften als profs mogen selecteren. De mannen en de vrouwen starten apart van elkaar, maar rijden wel over hetzelfde parcours. Eerst vertrekken de drie mannen. Zodra de tweede man de streep bij start-finish is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw aan de finish geldt als eindtijd.

Met het nieuwe evenement wil de internationale wielerunie genderneutralisering in het wielrennen en haar atleten promoten, om op die manier een modern en dynamisch format te integreren. Het is een ontwikkeling die we breder zien. Zoals tijdens de afgelopen Olympische Spelen, waar meer gemengde onderdelen dan ooit op het programma stonden. Het werden gekscherend ‘de korfbal-Spelen’ genoemd in een prominente Belgische krant.

Het eerste Mixed Relay-kampioenschap in het wielrennen werd verreden op het EK 2019 in Alkmaar. Slechts acht landen stuurden een team naar de Zaanstreek, waar thuisfavoriet Nederland na een koers van 44,8 kilometer de beste bleek. Niet veel later veroverde Nederland ook de eerste wereldtitel op dit gloednieuwe onderdeel.

Laatste winnaars EK Mixed Relay

2020: Duitsland

2019: Nederland

Vorig jaar

Het EK Mixed Relay moet nog aan populariteit winnen en het propvolle najaar van 2020 werkte niet mee aan het populairder maken van de discipline. Slechts zes landen stonden aan het vertrek. De grote afwezige was titelverdediger Nederland. België was wel van de partij, maar zag de kansen op een medaille in rook opgaan na een valpartij van Rune Herregodts in een natte afdaling. Omdat Laurens De Plus al gelost was, liepen de Belgen veel tijdverlies op.

De strijd om het EK-goud ging uiteindelijk tussen Zwitserland en Duitsland. De Zwitsers zetten de eerste richttijd neer. Duitsland en Frankrijk mochten bij de wissel van de mannen en de vrouwen dromen van goud, maar de Franse vrouwen verloren veel tijd. Duitsland maakte uiteindelijk in de laatste ronde het verschil. Ondanks een lekke band zorgden Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger voor het goud. Zwitserland pakte zilver, Italië brons.

Uitslag EK Mixed Relay 2020

Duitsland in 1u14m14s

Zwitserland op 25s

Italië op 2m35s

4. Frankrijk op 2m49s

5. België op 4m07s

6. Oekraïne op 4m31s

Parcours

De organisatie van het EK wielrennen in Trentino heeft voor alle tijdritten hetzelfde parcours uitgestippeld. De junior-vrouwen rijden 22,4 kilometer, maar de elite-mannen ook. Ook tijdens de Mixed Relay-ploegentijdrit doen de landen dit traject aan. De start is bij Corso del Lavoro e della Scienza Muse en de finish ligt nabij het Piazza Donne Lavoratrici in Trente.

De renners rijden een omloop ten zuiden van Trente, de hoofdstad van de autonome regio Trentino-Zuid-Tirol in het noorden van Italië. In die ronde worden kleine plaatsen als Ravina en Romagnano gepasseerd. In Aldeno is na bijna tien kilometer het keerpunt, niet veel later gevolgd door het enige tussenpunt onderweg. Officieel ligt dat na 10,6 kilometer. Dit alles gebeurt nog aan de westkant van de Adige, na de Po de langste rivier van Italië.

Na veertien kilometer steken de renners het water over, om via Mattarello weer koers te zetten in noordelijke richting naar Trente. Dit gebeurt, net als in de eerste helft van het rondje, over lange rechte wegen waar de snelheid flink kan oplopen. Na twintig kilometer draait het traject de stad weer in, waarna de laatste twee kilometers behoorlijk technisch zijn.

Hoogtemeters zijn er nauwelijks onderweg. Over ruim 22 kilometer gaat het om ‘slechts’ 172 hoogtemeters, wat betekent dat de snelheid hoog zal liggen. De tijdschema’s van de organisatie verwachten bij de mannelijke teams een gemiddelde snelheid tussen de 49 km/u en de 53 km/u, wat goed zal zijn voor een tijd van 25 à 27 minuten voor een omloop.

Overigens rijden de deelnemende landen in twee blokken om elkaar niet in de wielen te rijden. Het eerste land van het eerste blok vertrekt om 14.30 uur. Het tweede blok gaat om 15.30 uur van start. Dat betekent dat we een klein uur later weten welk land de Europese titel Mixed Relay opeist.

Woensdag 8 september 2021: Trente – Trente (44,8 km)

Start: 14.30 uur (eerste land)

Finish: rond 16.25 uur (laatste land)

Favorieten

Op het moment van publiceren zijn de definitieve startlijsten nog niet bekend. Wel heeft organisator UEC de inschrijvingslijsten gepubliceerd en op basis daarvan kijken we naar de favorieten. Landen mochten vijf mannen en vijf vrouwen inschrijven, waarvan dus uiteindelijk drie mannen en drie vrouwen van start gaan woensdag. Wat wel duidelijk is, is dat dit jaar negen landen meedoen aan het EK Mixed Relay-ploegentijdrit. Dat zijn er al drie meer dan vorig jaar.

Nederland is een van de grote landen aan de start van dit EK Mixed Relay. De oranje ploeg bestaat uit Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema, Floortje Mackaij, Amy Pieters en Demi Vollering. In nagenoeg dezelfde samenstelling werd Nederland in 2019 wereldkampioen op dit onderdeel. De plaatsen van Mackaij en Vollering werden destijds ingevuld door Lucinda Brand en Riejanne Markus. Het merendeel van de selectie heeft dus ervaring in het Mixed Relay-onderdeel.

Bouwman en Van Emden hebben de nodige wedstrijdkilometers in de benen. Eerstgenoemde zal goedgemutst aan de start verschijnen in Trentino. Hij vierde afgelopen zondag de eindzege van ploeggenoot Primož Roglič in de Vuelta a España. Van Emden reed de Benelux Tour en werd elfde in de individuele tijdrit. Voor Mollema wordt het zijn eerste koers sinds de Clásica San Sebastián; de Groninger rijdt zondag ook de EK-wegwedstrijd. Mackaij sloot afgelopen zondag de Vuelta af als achtste, terwijl Pieters en Vollering eind augustus de Simac Ladies Tour reden.

Davide Cassani neemt na dit seizoen afscheid als bondscoach, maar hij heeft nog wel de selectie voor Italië samengesteld voor dit EK. Het tijdritkanon kan natuurlijk niet ontbreken, in de persoon van Filippo Ganna. De regerende wereldkampioen tijdrijden moet Alessandro De Marchi en Matteo Sobrero op sleeptouw nemen. Alhoewel, Sobrero maakt een ijzersterke ontwikkeling door dit jaar. Hij werd knap vierde in de slottijdrit van de Giro en verraste in juni met de Italiaanse tijdrittitel, voor Edoardo Affini, Mattia Cattaneo en… Ganna.

Bij de vrouwen kan Cassani kiezen uit Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Sofia Bertizzolo en Vittoria Bussi. De Italiaanse tijdrittitel is in handen van Longo Borghini. Op dat kampioenschap werd Cecchini vierde, Bertizzolo vijfde en Bussi zesde. Cavalli werd op haar beurt vierde in de voorbije Ceratizit Challenge en eerder dit jaar zesde in de Giro Donne. Zij kan dus ook wel een potje hardrijden. Met Ganna bij de mannen en een sterke, brede selectie bij de vrouwen behoort Italië tot de grote favorieten.

Het zestal van Frankrijk kent een paar sterke hardrijders. Bij de mannen komen Bruno Armirail, Alexis Gougeard en Benjamin Thomas in actie. Tweevoudig nationaal tijdritkampioen Thomas, die ook zijn sporen verdiend heeft op de baan, zal de grote motor zijn. Coralie Demay, Eugénie Duval, Gladys Verhulst zijn de vrouwen die aan het vertrek staan namens Les Bleus. Demay werd op het voorbije tijdritkampioenschap vierde, terwijl Verhulst de laatste maanden de ereplaatsen bijeen rijdt in koersen in eigen land. Ze werd onlangs nog tweede in de GP de Plouay in de Women’s World Tour.

Duitsland verdedigt de titel van vorig jaar, maar zal alles op alles moeten zetten om dat te bewerkstelligen. We kennen Duitsland als land van de hardrijders en ook op dit EK is een blik sterke renners opengetrokken. Bij de mannen lijken WorldTour-renners Jannik Steimle en Max Walscheid de belangrijke tempobepalers te worden. Justin Wolf (Bike Aid) en Maurice Ballerstedt en Michel Hessmann (beiden Jumbo-Visma Development) kunnen ook een flink stuk tegen de klok rijden.

Bij de vrouwen heeft de Duitse ploeg vier rensters ingeschreven. Lisa Brennauer en Lisa Klein ontbreken. Mieke Kröger is wel van de partij en zij krijgt vrouw-in-vorm Liane Lippert mee. De ploeg zal vervolmaakt worden door Corinna Lechner of Tanja Erath. Het drietal bij de vrouwen zal daarmee echter niet de ploeg zijn die voor Duitsland het verschil gaat maken, zoals dat vorig jaar het geval was in Plouay.

Het zestal van Slovenië is al bekend en daarbij valt meteen de naam van Tadej Pogačar op. De Tour de France-winnaar zal aan de start verschijnen met zijn 22-jarige landgenoot Nik Cemazar en de 20-jarige Anze Skok, die uitkomt voor Ljubljana Gusto Santic. Wat vooral bijzonder is voor Pogačar, is dat hij een team vormt met zijn vriendin Urska Zigart, normaliter koersend voor BikeExchange. Zij zal proberen met Eugenia Bujak en Urska Pintar een gooi te doen naar een ereplaats. De vraag is in hoeverre Pogačar zijn land in een goede positie kan afzetten.

In de ploeg van Oostenrijk missen we de naam van olympisch kampioene Anna Kiesenhofer. Het Alpenland zal het vooral moeten hebben van Felix Gall en Marco Haller bij de mannen, maar daarmee lijkt Oostenrijk niet in staat om mee te dingen om de medailles. Polen komt ook zonder grote namen naar dit EK Mixed Relay. Geen Michał Kwiatkowski, geen Rafał Majka, geen Maciej Paterski, geen Kasia Niewiadoma.

Rusland heeft onder meer Pavel Sivakov ingeschreven. Hij komt net uit de Vuelta en moet de Russische trein bij de hand nemen. Artem Nych, Artem Ovechkin en Dmitrii Strakhov staan ook op de lijst. Bij de vrouwen loopt het ook niet over van de toppers. Van Oekraïne verwachten we ook niet veel. Onder meer Androni-prof Andrii Ponomar is ingeschreven, net als ervaren renners als Mykhaylo Kononenko en Oleksandr Golovash. Valeriya Kononenko zal het vrouwenteam aanvoeren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Italië

** Nederland, Duitsland

* Frankrijk, Slovenië, Rusland

Website organisatie

Deelnemerslijst (Inschrijvingslijst UEC)

Weer en TV

Het wordt woensdag uitstekend koersweer in Trentino en omstreken. De temperatuur loopt in de middag op tot 25 à 28 graden Celsius. De zon schijnt, al verschuilt die zich soms achter een wolkje. De wind komt met windkracht 2 uit voornamelijk zuidelijke richting. Dat betekent dat op het eerste deel van de tijdrit er tegenwind is voor de teams. Op de terugweg is er dan weer wind mee.

De EK Mixed Relay is woensdag in zijn geheel te zien bij Sporza op Eén en via Eurosport 1. De Belgische VRT begint om 14.20 uur met de live-uitzending, terwijl Eurosport om 14.30 uur inschakelt. Vanaf dat moment is de gemengde ploegentijdrit ook te zien op de online Player.