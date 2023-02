Einer Rubio emotioneel na eerste profzege: “Heb de afgelopen jaren veel meegemaakt”

Einer Rubio kon zijn emoties even niet onder controle houden na zijn eerste profzege in de UAE Tour. De kleine Colombiaan worstelde sinds zijn overstap van de beloften naar de profs in 2020 met zichzelf, maar lijkt nu eindelijk te ontbolsteren.

“Ik heb moeilijke dingen meegemaakt de afgelopen jaren die me veel pijn hebben gedaan”, laat hij weten in een persbericht van Movistar zonder verdere details te geven. “Gelukkig zit ik nu weer op het juiste pad. Het team heeft geduld met me gehad en me teruggebracht naar dit punt.”

“Vandaag hebben ze me op de klim goed beschermd. Toen ik aan de voet van de klim was, wilde ik al gaan. Ik voelde me zo sterk. Het plan was om langer te wachten, maar met zulke benen moet je het proberen en gelukkig heeft het goed uitgepakt.”

Met een ruime voorsprong op het achtervolgende pelotonnetje onder aanvoering van Remco Evenepoel kwam de Colombiaan uiteindelijk over de finish. “Ik kon nog wat energie voor de laatste kilometers. Ik had onderweg wel nog wat twijfels, maar ik heb het goed kunnen volhouden.”

“Deze zege is heel belangrijk voor mijn carrière. De afgelopen jaren had ik vaak de kracht wel, maar kwam ik toch in een (mentale) strijd terecht waardoor ik geen gebruik van mijn vorm kon maken. Deze zege is voor mij, mijn familie en Colombia. Ongelofelijk. Wat een verjaardagscadeau”, eindigt hij. “Nu wil ik dit volhouden.”