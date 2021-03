Eindwinnares Ellen van Dijk: “Ik kon door de kou nauwelijks schakelen”

Ellen van Dijk wist vandaag nog maar eens de Healthy Ageing Tour te winnen, maar de renster van Trek-Segafredo kreeg de eindzege zeker niet op een presenteerblaadje aangereikt. Van Dijk moest tot de finish knokken voor de gele trui. “Het was echt een geweldige ontknoping”, zo vertelde ze na afloop.

Van Dijk kreeg na de finish een dekentje aangereikt tegen de kou. “Het was erg hectisch en koud. Het was niet makkelijk om de wedstrijd te controleren. We waren op een gegeven moment verrast dat Lonneke (Uneken, de ritwinnares op de VAM-berg, red.) zo ver vooruit reed. Toen was het wel: shit, nu moeten we rijden”, aldus de viervoudige winnares.

Het was afzien op de flanken van de VAM-berg, ook voor Van Dijk. “Ik voelde me de hele wedstrijd goed en de ploeg was supersterk, maar ik had het zo koud dat ik bijna niet meer kon schakelen. Dan heb je een probleem op de kasseien. Ik reed op de voorlaatste klim met een veel te zware versnelling en verloor zo de aansluiting met de groep.”

De ervaren tijdrijdster slaagde er echter weer in om terug te keren. “Maar het bleef spannend tot de laatste beklimming van de VAM-berg. We wisten pas na de finish wie er had gewonnen. Ik heb het zelden zo koud gehad tijdens een wedstrijd, maar ik ben blij dat we gekoerst hebben. Ik wil ook de organisatie bedanken voor het werk.”