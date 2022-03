Eindwinnaar Roglic lovend over Van Aert: “Wout is half mens, half motor”

Hij moest er bijzonder hard voor knokken, maar Primož Roglič wist in de slotetappe van Parijs-Nice de eindzege veilig te stellen. De Sloveen van Jumbo-Visma moest op de Col d’Èze zijn grote rivaal Simon Yates laten gaan, maar kon in de finale nog rekenen op een ijzersterke Wout van Aert. “Hij heeft mij vandaag echt gered”, is Roglič duidelijk.

Zaterdag maakte Roglič nog een onaantastbare indruk in de koninginnenrit naar de Col de Turini, maar vandaag moest hij in de korte maar zeer verraderlijke slotetappe in en rond Nice alle zeilen bijzetten om zijn gele trui te redden. Op de flanken van de Col d’Èze bleek de Sloveen niet in staat om zijn grote concurrent Simon Yates te volgen, maar gelukkig kon hij nog terugvallen op het beulswerk van zijn ploegmaat Van Aert.

Alleskunner Van Aert

De Belg, die na afloop ook nog werd gehuldigd als winnaar van de groene puntentrui, zette zich in de finale op kop voor Roglič en wist de schade op Yates te beperken. “Hij was echt van immens grote waarde. Wout had een superdag en heeft mij echt gered”, beseft Roglič. “Ik moet de hele ploeg bedanken en Wout in het bijzonder. Hij kan alles. Wout is half mens, half motor”, strooit de eindwinnaar met lof.

Roglič had naar eigen zeggen geen al te beste dag. “Het was vandaag niet makkelijk. Het was loodzwaar en er is geen slotdag in Parijs-Nice zonder drama. Ik was duidelijk niet sterk genoeg op de laatste klim. Het was echt vechten. Gelukkig had Wout een superdag en was hij een grote hulp. Ik ben super blij dat we het hebben gered. Maar het was echt niet eenvoudig.”