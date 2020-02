Eindelijk raak voor Rui Costa: “Ik heb lang moeten wachten” dinsdag 4 februari 2020 om 15:41

Rui Costa won vandaag de openingsetappe van de allereerste Saudi Tour, na een dagje waaierrijden en een sprint bergop in Jaww. “Dit is een erg belangrijke zege, aangezien ik al een tijdje niet meer had gewonnen”, zo vertelde de renner van UAE Emirates na afloop in het flashinterview.

De renners kregen in de eerste etappe van Riyad naar Jaww te maken met de nodige wind, waardoor het peloton al vroeg in waaiers uiteen brak. Het was Bahrain McLaren dat met meerdere renners op kop reed van het eerste groepje en heel even leek de ploeg te worden beloond voor het harde werk.

Het waren namelijk Heinrich Haussler en Andreas Kron die als eerste mochten beginnen aan de laatste bocht, maar de twee aanvallers werden in extremis nog voorbijgesneld door een ervaren rot uit Portugal. Costa won uiteindelijk voor Haussler (Bahrain McLaren) en Nacer Bouhanni. “Ik wist wanneer ik moest aanzetten”, zo vertelt de dagwinnaar.

“Ik ging de sprint iets vroeger aan dan gepland, maar ik wist dat ik kans maakte op de ritzege.” Voor de 33-jarige Costa is het zijn eerste zege in ruim twee jaar tijd, toen hij de beste was in de Abu Dhabi Tour, ook een koers in het Midden-Oosten. “Ik heb lang moeten wachten”, aldus Costa, die ook de eerste leiderstrui mag aantrekken.