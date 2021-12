Eindejaarslijstjes: De beste sprinter van 2021

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Elke werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste sprinter van 2021.

Wout van Aert

Tot aan de Tour de France was Wout van Aert nog niet buiten de top-13 van een koers geëindigd. Met meerdere (semi)klassiekers en Tirreno-Adriatico op dat moment al achter de rug geeft dit een perfect beeld van de veelzijdigheid van oersterke renner van Jumbo-Visma. Naast zijn ijzersterke tijdrit en zijn lange adem bergop staat Van Aert ook zijn mannetje in de sprint. Wat heet: in Tirreno-Adriatico vloerde hij gerenommeerde namen als Ewan en Gaviria in de sprint. Na nog drie podiumplaatsen en winst in de tijdrit aan het einde van de ronde, ging Van Aert er ook nog met het puntenklassement vandoor. Een bijna perfecte start van zijn seizoen op de weg. Zijn seizoen vervolgde zich nog even in Italië met Milaan-San Remo. In dit monument zag hij landgenoot Jasper Stuyven knap naar de winst rijden en werd hij zelf derde.

Tijdens de klassiekers, het eigenlijke specialisme van Van Aert, wist de renner van Jumbo-Visma het in de sprint af te maken in Gent-Wevelgem. In de straten van Wevelgem klopte hij Nizzolo en Trentin. In de aanloop naar de Tour de France pakte Van Aert ook nog niet-sprintzeges mee in de Amstel Gold Race en het BK op de weg. In de Tour de France werd eens te meer de enorme veelzijdigheid van Van Aert duidelijk. Met het uitvallen van kopman Roglic ontstond er wat meer vrijheid voor de overige renners van de geel-zwarte brigade. Deze ruimte werd maar al te graag aangegrepen door WVA. Met winst in een bergetappe en in een tijdrit kon de Tour van Van Aert eigenlijk al niet meer stuk toen de slotrit naar de Champs-Élysées op de agenda stond. Hier voltooide Van Aert zijn bizarre hattrick aan ritzeges door Philipsen en Cavendish voor te blijven in de sprint.

Na de zeer succesvolle Tour ging Van Aert direct door naar de Olympische Spelen, waar hij een medaille pakte in de wegrit, voordat hij wat rust inbouwde. In september pakte hij het koersen, met oog op het WK in eigen land en de uitgestelde Parijs-Roubaix, weer op met de Tour of Britain. Ook hier etaleerde Van Aert zijn enorme klasse door maar liefst vier ritten en het eindklassement op zijn naam te zetten. Twee van deze zeges kunnen beschouwd worden als sprintzeges. Van Aert sloot zijn seizoen af met een medaille op het WK tijdrijden en een zevende plaats in Parijs-Roubaix. Aan het einde van het jaar deelt Van Aert de titel van de meeste seizoenszeges met Tadej Pogačar en Primož Roglič, maar liefst dertien stuks.

Beste sprintresultaten

1x ritzege Tour de France

1x ritzege Tirreno-Adriatico

Gent-Wevelgem

2x ritzege Tour of Britain

3e Milaan-San Remo

Mark Cavendish

Wie aan het begin van 2021 gezegd had dat Mark Cavendish een van de gegadigden voor sprinter van het jaar 2021 zou zijn, had menig wielerkenner je voor gek verklaard. Toch heeft de Manx Missile zich in 2021 weer van zijn beste kant laten zien met maar liefst tien sprintzeges.

Patrick Lefevere had voor Cav een minder zwaar programma ingepland zodat de Brit weer vertrouwen op kon doen in kleinere koersen. In zijn derde koers namens Deceuninck-Quick-Step was hij er al dicht bij, ware het niet dat Tim Merlier hem voor bleef. Uiteindelijk was het de Ronde van Turkije waar Cavendish echt los kwam met vier ritzeges.

De kers op de taart voor Cavendish kwam toen Sam Bennett niet mee kon naar de Tour en PatLef de Brit als vervanger meenam. In de derde etappe miste Cav de slag, maar in de vierde rit was het raak. Hierna volgden nog zeges in Châteauroux, Valence en Carcassonne. Met deze laatste zege evenaarde hij het record van 34 ritzeges in de Tour de France van Eddy Merckx. Uiteindelijk kwam Cavendish na de zege in de Sparkassen Münsterland Giro op tien zeges.

Beste sprintresultaten

4x ritzege + groene trui Tour de France

4x ritzege Ronde van Turkije

Ritzege Baloise Belgium Tour

Sparkassen Münsterland Giro

Caleb Ewan

Voorafgaand aan het seizoen waren zijn doelen vrij duidelijk: Caleb Ewan wilde in alle drie de grote rondes een ritzege meepakken. Met een etappezege in de UAE Tour en een tweede plaats in Milaan-San Remo was zijn voorbereiding op de Giro d’Italia in elk geval prima te noemen. Ook de Ronde van Italië was een succes voor de Australiër. In de eerste week pakte hij direct twee ritzeges en was hij leider in het puntenklassement. In de achtste etappe stapte hij echter met kniepijn uit de Italiaanse ronde.

De rappe renner van Lotto Soudal kende een goede generale repetitie in de Baloise Belgium Tour met twee ritzeges en het puntenklassement achter zijn naam. In de Tour de France, de volgende grote ronde, ging het echter mis voor Ewan. Al bij de eerste sprintkans in de derde etappe smakte de Australiër tegen het asfalt in volle finale. Bij deze val bleek hij na afloop van de rit zijn sleutelbeen te hebben gebroken. In alle drie de grote rondes een ritzege pakken, ging hem in 2021 niet meer worden.

Na bijna twee maanden zonder koers hervatte Ewan zijn seizoen in de Druivenkoers in Overijse, maar reed deze vervolgens niet uit. Hierna won hij nog wel een rit in de Benelux Tour, maar een deelname aan de Vuelta zou niet meer volgen. Zo bleef de ambitieuze Ewan steken op twee etappezeges in de Giro en zes overwinningen in totaal.

Beste sprintresultaten

2x ritzege Giro d’Italia

1x ritzege UAE Tour

2x ritzege + puntenklassement Baloise Belgium Tour

1x ritzege Benelux Tour

2e Milaan-San Remo

Fabio Jakobsen

Het jaar 2021 stond voor Fabio Jakobsen in het teken van weer op niveau komen na zijn verschrikkelijke crash in de Ronde van Polen van 2020. Teammanager Patrick Lefevere had aangegeven voorzichtig op te bouwen met Jakobsen. Halverwege april maakte hij in de Ronde van Turkije na ruim acht maanden zijn rentree. De meeste ogen waren die ronde gericht op veelwinnaar Cavendish, maar Jakobsen verrichtte bij zijn terugkeer veel werk voor zijn ploeg en reed bovendien de koers uit.

Hierna volgden nog meer wedstrijdkilometers in de Volta ao Algarve, het Criterium du Dauphiné en het NK op de weg. Vervolgens stond de Ronde van Wallonië op het programma. In deze Belgische meerdaagse lukte het in de eerste etappe nog niet voor Jakobsen, maar zijn eerste top-20 notering was direct de zege in de tweede rit. Bijna een jaar na zijn enorme smak klopte hij Fernando Gaviria in Zolder om zo zijn eerste seizoenszege te pakken. Later in de ronde pakte hij ook nog de slotetappe mee en werd hij tweede in het puntenklassement.

Het ultieme toppunt moest voor Jakobsen toen nog komen: de Vuelta a España. In zijn enige grote ronde van 2021 pakte de Nederlander niet een, niet twee, maar wel liefst drie zeges. Tel hierbij nog twee tweede plaatsen op en we kunnen stellen dat de renner van Deceuninck-Quick Step helemaal terug is. Vanzelfsprekend ging Jakobsen ook aan de haal met het puntenklassement. Na de Vuelta trok hij zijn hoogvorm nog door met zeges in de Gooikse Pijl en de Eurométropole Tour.

Beste sprintresultaten

3x ritzege + puntenklassement Vuelta a España

2x ritzege Ronde van Wallonië

Gooikse Pijl

Eurométropole Tour

Tim Merlier

Door de winst van Alpecin-Fenix in de ProContinentale ranking was de ploeg van Tim Merlier voor 2021 automatisch welkom in elke WT-koers naar keuze. Voor Merlier en co de ultieme kans om deel te nemen aan grote rondes. De eerste grote ronde op de agenda van Merlier was de Giro d’Italia. De aanloop van Merlier hier naartoe was vooral in eendaagse koersen goed te noemen. Zo ging hij met de winst aan de haal in Le Samyn, GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic. Hierna volgde een uitstapje richting Tirreno-Adriatico, maar hier was het vooral teamgenoot Mathieu van der Poel die de show stal. Na een sterke derde plek in Dwars door Vlaanderen was het tijd voor de eerste grote ronde van Merlier.

De Giro had bijna niet beter kunnen starten voor Merlier. Al bij de eerste sprintkans was het raak. In etappe twee klopte hij Giacomo Nizzolo en Elia Viviani en greep hij naast de ritzege ook de Maglia Ciclamino. Na nog een derde plek in etappe 7, stapte de sprinter van Alpecin-Fenix niet meer op na de eerste rustdag. Hiermee begon direct de aanloop van de Belg richting zijn tweede grote afspraak: de Tour de France. Net als richting de Giro wist Merlier ook in aanloop naar de Tour goed te presteren op eigen bodem. Met de winst in de Ronde van Limburg, de Elfstedenronde, een tweede plaats in de slotrit van de Baloise Belgium Tour en een zesde plaats op het BK was Merlier klaar voor La Grande Boucle.

Waar voor vele ploegen de derde rit in de Tour de France er vanwege de zware valpartij een was om snel te vergeten, zal Merlier deze om een andere reden nooit meer vergeten. Met een lead-out van onder andere geletruidrager Van der Poel wist Merlier bij, wederom, de eerste kans direct de zegeruikers te grijpen. In de sprint bleef hij teamgenoot Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni voor en kon de Tour voor Merlier al niet meer stuk. Na nog een zevende plaats in Châteauroux reed Merlier ook zijn tweede grote ronde niet uit. Wat volgde was nog een najaarsblok waarin hij nog twee ritten in de Benelux Tour wist te winnen en nog wat podiumplaatsen in kleinere koersen vergaarde. Een geslaagd jaar voor Merlier, met maar liefst negen zeges en ook nog eens zes podiumplaatsen.

Beste sprintresultaten

Ritzege Giro d’Italia

Ritzege Tour de France

Bredene Koksijde Classic

2x ritzege Benelux Tour

Dwars door Vlaanderen

Jasper Philipsen

Jasper Philipsen koos er eind 2020 voor om in 2021 de stap naar Alpecin-Fenix te maken. Op het eerste oog een stap terug vanaf miljoenenformatie UAE Emirates, maar met de garantie dat de ploeg van de gebroeders Roodhooft in elke WT-koers mag starten, maakt het in de praktijk weinig verschil. Het seizoen van de sprinter en klassiekerrenner ging wat moeizaam van start. De UAE Tour reed hij niet uit en in het openingsweekend kwam hij ook niet uit de verf. In Parijs-Nice kwam het er met een vierde, negende en elfde plaats langzaam wat meer uit, maar het was tot april voordat de Belg zijn eerste seizoenszege kon noteren. Na een indrukwekkende tweede plaats in Brugge-De Panne schreef Philipsen de Scheldeprijs op zijn naam.

Na de Scheldeprijs trok Philipsen naar de Ronde van Turkije. In eerste instantie leek de Belg de grote favoriet in de sprintetappes, ware het niet dat Cavendish zichzelf opnieuw ontdekte aan de Bosporus. Toch wist Philipsen aan het einde van de ronde nog twee ritzeges en bovendien het puntenklassement binnen te slepen. Na een ietwat teleurstellende Baloise Belgium Tour volgde de Tour de France, waar Philipsen samen met Merlier en Van der Poel het kopmanschap deelde. Met maar liefst zes podiumplaatsen reed Philipsen een enorm sterke Tour, maar er waren toch elke keer net die een of twee renners sterker dan de sprinter van Alpecin-Fenix. Ondanks dat hij ongetwijfeld trots was op zijn prestaties, telt voor een sprinter vaak alleen de winst.

In de Vuelta, krap een maand na de Tour, ging Philipsen dan ook op jacht naar die felbegeerde ritzege in een grote ronde. Geheel in traditie met het jaar van Alpecin-Fenix tot dusver, was het bij de eerste sprintkans direct raak. Na 2x Tim Merlier was het nu Philipsen die direct de ritzege namens Alpecin-Fenix veiligstelde. Met nog een ritzege in de vijfde etappe en een podiumplek in de achtste rit ging Philipsen niet meer van start in de elfde rit vanwege lichte koorts. Toen hij hier eenmaal weer van opgeknapt was zette hij een enorm sterke reeks neer met opeenvolgende zeges in het Kampioenschap van Vlaanderen, Eschborn-Frankfurt, de GP de Denain en de Classique Paris-Chauny. Met 21 podiumplaatsen, waarvan negen op de hoogste trede, kan hij spreken van een zeer geslaagd debuutseizoen voor Alpecin-Fenix.

Beste sprintresultaten

2x ritzege Vuelta a España

Eschborn-Frankfurt

Scheldeprijs

3x 2e en 3x 3e rit Tour de France

2x ritzege + puntenklassement Ronde van Turkije

