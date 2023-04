Einde voorjaar voor Girmay: Eritreeër moet ook passen voor Amstel Gold Race

Biniam Girmay zal dit voorjaar niet meer in actie komen. De Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty moest eerder al een streep zetten door een eerste deelname aan Parijs-Roubaix, maar is ook niet op tijd fit voor de Amstel Gold Race.

Girmay kwam afgelopen zondag zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen. Bij die crash liep hij een hersenschudding op. De nacht van zondag op maandag bracht Girmay door in het ziekenhuis. “Hij had dolgraag Parijs-Roubaix gereden, maar in de gegeven omstandigheden is dat not done”, liet ploegleider Hilaire Van der Schueren dinsdag al weten aan persbureau Belga.

Er was nog een sprankje hoop met betrekking tot zijn deelname aan de Amstel Gold Race, maar de Nederlandse klassieker (16 april) komt ook te vroeg voor Girmay. “Het herstel vraagt even tijd. Girmay zal de komende weken stapsgewijs de sportactiviteiten weer kunnen opbouwen”, geeft ploegdokter Ortwin Schäfer aan in gesprek met Het Nieuwsblad.

Volle ziekenboeg

Girmay is zeker niet de enige renner van Intermarché-Circus-Wanty in de lappenmand. Ook Taco van der Hoorn (hersenschudding), Aimé De Gendt (gebroken elleboog), Adrien Petit (breuk van een vingerkootje) en Hugo Page (klierkoorts) zijn voorlopig niet inzetbaar voor de Belgische formatie.