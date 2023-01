Einde carrière befaamde wedstrijdspeaker Kees Maas in zicht

Kees Maas, ook wel bekend als ‘de stem van de koers’, zet eind augustus een punt achter zijn carrière als wedstrijdspeaker. “Eind augustus stop ik, uiteraard in Etten-Leur”, geeft de 75-jarige Maas aan.

In maart van dit jaar viert Maas zijn 56ste jaar als wedstrijdspeaker, maar zijn afscheid laat dus niet lang op zich wachten. Op zondag 20 augustus zal hij voor een laatste keer te horen zijn tijdens de Profwielerronde van Etten-Leur. “Daarna zal ik nog links en rechts iets aan elkaar babbelen, maar geen wedstrijden meer.”

Maas begon zijn carrière als speaker in 1967, maar brak pas vier jaar later door bij het grote publiek. Hij mocht in 1971 als invaller namelijk verslag doen van de vijfde editie van de Zesdaagse van Rotterdam. Hij zag dat jaar Peter Post en Patrick Sercu voor de tweede keer zegevieren, na hun eerste overwinning in 1968.

Maas was gedurende zijn carrière ook te horen tijdens de Tour de France, de Giro d’Italia en verschillende wereldkampioenschappen op de weg. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de Amstel Gold Race, wedstrijdleider en voorzitter van de wielerronde van Etten-Leur én medeorganisator van de Nederlandse jeugdkampioenschappen. In 2019 nam hij al afscheid als wedstrijdspeaker op internationaal niveau.