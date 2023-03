Egan Bernal wijzigt plannen: Colombiaan maakt rentree in Ronde van Catalonië

Egan Bernal zit in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Dat heeft de Britse formatie zojuist bekendgemaakt op sociale media. Het bericht is opvallend omdat de organisatie van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (21-25 maart) dinsdagochtend nog meldde dat Bernal bij hen terug zou keren in koers.

Bernal begon veelbelovend aan het nieuwe seizoen met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, maar hij liep in de Argentijnse rittenkoers – na een val – ook een knieblessure op. De klimmer verliet de Vuelta a San Juan vroegtijdig en moest tevens passen voor de Ruta del Sol en Parijs-Nice. Volgende week maakt hij dus niet rentree – niet in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar in de Ronde van Catalonië.

Ook Thomas aan de start

Bernal betwistte de Ronde van Catalonië eenmaal eerder, in 2018. Destijds reed hij de wedstrijd vanwege een zware valpartij in de finale van de slotrit niet uit. Naast Bernal, brengt INEOS Grenadiers dit jaar ook Jonathan Castroviejo, Ethan Hayter, Luke Plapp, Salvatore Puccio, Ben Tulett en – die andere oud-winnaar van de Tour de France – Geraint Thomas aan het vertrek van de Catalaanse koers. In de zevendaagse rittenkoers treffen Bernal en Thomas onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic.