Egan Bernal verlengt tot eind 2026 bij INEOS Grenadiers

Egan Bernal zal nog lange tijd te zien zijn in het tenue van INEOS Grenadiers. De 24-jarige Colombiaan heeft zijn contract namelijk verlengd tot eind 2026 en staat dus nog vijf seizoenen onder contract bij de Britse sterrenformatie.

Bernal maakt zo een einde aan alle speculaties over zijn toekomst. Vorig jaar kwamen er nog verhalen in de media dat Bernal ontevreden zou zijn over de gang van zaken binnen de ploeg. De regerende winnaar van de Giro d’Italia zou ruzie hebben en ook niet met al zijn ploegmaats een goede relatie hebben. Zijn manager Giuseppe Acquadro ontkende echter dat er onenigheid zou zijn en liet weten dat de Colombiaan zich juist gesetteld voelt bij de ploeg.

Beste periode

Dat Bernal inderdaad nog niet uitgekeken is op INEOS Grenadiers, blijkt wel uit zijn contractverlenging. “Het is belangrijk om dit nieuwe contract te ondertekenen. Ik voel me echt gelukkig binnen de ploeg. Ik maak me nu op voor de belangrijkste jaren in mijn carrière. Mijn beste periode moet er nu aankomen en ik wil nog meer tijd met INEOS Grenadiers doorbrengen”, aldus Bernal, die zich in 2022 weer volledig zal richten op de Tour.

Bernal maakte in 2018 zijn debuut voor wat we nu kennen als INEOS Grenadiers en wist in de daaropvolgende seizoenen uit te groeien tot een ronderenner van wereldklasse. In 2019 schreef hij een stukje wielergeschiedenis door als eerste Colombiaan de Tour de France te winnen. Bernal kreeg na zijn Tourtriomf af te rekenen met een ernstige rugkwetsuur, maar maakte vorig jaar een succesvolle comeback, met winst in de Giro d’Italia als sportieve hoogtepunt.