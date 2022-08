Egan Bernal tevreden met eerste koerskilometers: “Geen pijn en een goed gevoel”

Egan Bernal heeft zijn eerste koerskilometers weer in de benen. De Colombiaan, die maandenlang uit de roulatie was na een ongeluk op training in januari dit jaar, bracht dinsdag de openingsrit van de Ronde van Denemarken tot een goed einde. “Het was een snelle etappe, maar ik voelde me goed”, zei Bernal na afloop tegen onder andere feltet.dk.

“Ik ben blij dat ik er goed doorheen ben gekomen”, aldus Bernal over de 222,6 kilometer lange eerste etappe van Allerød naar Køge. “Geen pijn en een goed gevoel, dat was het doel.” De klimmer van INEOS Grenadiers reed zijn eerste wedstrijd sinds september 2021, toen hij de Ronde van Spanje als zesde afsloot. “Maar het was prima om in het peloton te zitten. De eerste tien kilometer waren een beetje vreemd, maar daarna ging het prima.”

In de finale was Bernal nog op kop te zien van het peloton, waar hij werkte voor zijn ploeggenoten. Vervolgens kwam hij als 105e over de streep, op iets meer dan twee minuten van ritwinnaar Olav Kooij. “In de finale wilde ik geen risico’s nemen, dus heb ik het in de laatste kilometers rustig aan gedaan”, legt de Tourwinnaar van 2019 uit. Woensdag gaat hij van start in de tweede etappe, een individuele tijdrit van ruim twaalf kilometer van en naar Assens.