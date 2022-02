Egan Bernal optimistisch: “I’m back”

Egan Bernal heeft op zijn sociale media laten weten dat zijn laatste zware operatie achter de rug is. Hij is naar eigen zeggen klaar om te herstellen. “I’m back“, aldus Bernal op zijn Instagram.

Donderdag kwam het goede nieuws naar buiten dat de Colombiaan met succes is geopereerd aan zijn halswervelkolom. “De patiënt is alweer aan het herstellen. Het doel van de biomechanische stabiliteit van de cervicale kolom (de halswervelkolom, red.) zijn met uitstekende klinische resultaten behaald. Er hebben zich geen complicaties voorgedaan tijdens de operatie”, luidde het toen.

Na zijn zware botsing op een stilstaande bus eind januari lijkt de renner van INEOS Grenadiers dus aan de betere kant. Zelf geeft hij wel nog eens de ernst van zijn blessures aan. “Bijna twintig gebroken botten. Ik was er bijna niet meer geweest. Maar ik ben blij dat God me dit heeft laten doorstaan. Dit was ontzettend zwaar, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen.”

“Gisteren had ik de laatste zware operatie en het lijkt erop dat alles goed is gegaan. Dus nu is het tijd om te herstellen… I’m back!!! And let’s rock“, aldus een positieve Bernal.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Egan Bernal (@eganbernal)