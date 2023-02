‘Egan Bernal ook een vraagteken voor Parijs-Nice’

De wielerliefhebbers kijken er nu al reikhalzend naar uit: een strijd tussen Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Egan Bernal in de komende editie van Parijs-Nice. De vraag is alleen of die laatste wel aan de start zal verschijnen van de ‘Koers naar de Zon’. Zijn deelname aan Parijs-Nice (5-12 maart) is onzeker, meldt La Gazzetta dello Sport.

Bernal begon zijn seizoen eind januari veelbelovend met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan. Een dag later stapte de 26-jarige klimmer echter uit de wedstrijd met knieklachten. Xabier Zandio, ploegleider bij INEOS Grenadiers, zei al snel dat het om ‘niets ernstigs’ ging, maar Bernal liet wel het Colombiaans wegkampioenschap en de Ruta del Sol aan zich voorbijgaan.

Vanuit het team werd aan La Gazzetta dello Sport benadrukt dat er geen paniek is. De deelname van Bernal aan Parijs-Nice (5-12 maart) zou niet in gevaar zijn. Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van de Italiaanse sportkrant, komt nu echter met een ander geluid.

Het is volgens Scognamiglio nog allerminst zeker dat Bernal over ruim een week aan de start zal verschijnen van de Franse rittenkoers. “Er is momenteel nog geen beslissing genomen omtrent zijn deelname. Het is nog altijd een vraagteken”, klinkt het.

Info @Gazzetta_it – sources told us that it’s not decided yet when @Eganbernal will be back in competition. So far @ParisNice (5-12 march) for him is still a question mark @elcyclingpod @cycling_podcast @INEOSGrenadiers — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) February 23, 2023