‘Egan Bernal maakt mogelijk comeback in de Ronde van Duitsland’

Egan Bernal keert eind augustus mogelijk terug in koers. De Deutschland Tour (24-28 augustus) zou als optie op tafel liggen voor de Colombiaan om zijn comeback te maken. Dat meldt Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, op basis van bronnen.

La Gazzetta dello Sport liet eerder weten dat Bernal van 5 tot 25 juli in Andorra verbleef voor een hoogtestage. Ook schreef de Italiaanse sportkrant toen dat de klassementsrenner van INEOS Grenadiers in de Ronde van Burgos mogelijk zijn rentree zou maken, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval. De Ronde van Duitsland, waar Bernal wellicht dus wel weer in actie komt, duurt vijf dagen. De wedstrijd begint op 24 augustus met een proloog in Weimar.

Het is dan precies acht maanden geleden dat Bernal tijdens een trainingsritje op zijn tijdritfiets zwaargewond raakte na een botsing met een bus. Daarbij brak hij zijn dijbeen, knieschijf en verschillende rugwervels. Ook liep hij een klaplong op. De winnaar van twee grote rondes onderging meerdere operaties, maar is ondertussen weer aan het trainen en hoopt op termijn terug te keren op zijn oude niveau.

Info @Gazzetta_it – about @Eganbernal and his comeback, according on our sources an option on the table now is Deutschland Tour (24-28 august). @INEOSGrenadiers @cycling_podcast

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 10, 2022