‘Egan Bernal keert eind deze maand terug in het peloton’

Egan Bernal zal deze maand weer te zien zijn in het peloton, zo meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De Colombiaan van INEOS Grenadiers kampte de voorbije weken met een knieblessure, maar is inmiddels weer in training.

De Tourwinnaar van 2019 begon veelbelovend aan het nieuwe seizoen met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, maar Bernal liep in de Argentijnse rittenkoers – na een val – ook een knieblessure op. De klimmer moest de Vuelta a San Juan vroegtijdig verlaten en moest tevens passen voor de Ruta del Sol en Parijs-Nice.

Bernal zit inmiddels wel weer op de fiets en volgens La Gazzetta dello Sport laat een rentree niet lang meer op zich wachten. Het is nog onduidelijk in welke koers de 26-jarige renner weer een rugnummer zal opspelden, maar er zijn twee opties: de Ronde van Catalonië (20-26 maart) en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (21-25 maart).

Bernal hoopt dit seizoen weer naar zijn oude niveau te groeien, na een zeer zwaar trainingsongeval en lange revalidatie. De ronderenner hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst: hij heeft namelijk nog een doorlopend contract bij INEOS Grenadiers tot eind 2026.