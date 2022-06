Egan Bernal doet eerste sprintje sinds trainingsongeval

Een nieuwe mijlpaal in het revalidatieproces van Egan Bernal: de Colombiaan heeft een sprintje kunnen doen. Dat was voor het eerst sinds hij eind januari zwaargewond raakte bij een trainingsongeval. De renner van INEOS Grenadiers laat dit weten via een filmpje op zijn sociale media.

Bernal raakte eind januari zwaargewond toen hij tijdens een trainingsronde op een stilstaande bus botste. Hij brak verschillende ribben, enkele wervels, een dijbeen en een knieschijf en liep ook een geperforeerde long op en werd opgenomen op de intensive care. Vervolgens onderging hij in het ziekenhuis meerdere operaties. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten en sindsdien zet hij stappen in zijn herstel.

Eerst kon Bernal voorzichtig fietsende bewegingen maken op een hometrainer, vervolgens was hij bij machte om buiten te fietsen en begin mei toonde hij weer in staat te zijn om op de pedalen staan. Nu zet hij met zijn eerste sprint sinds het ongeval weer een vinkje. “Moeilijk betekent niet onmogelijk. Het betekent dat je hard moet werken”, schrijft Bernal bij de beelden, waarop te zien is hoe hij met de handen onderin de beugels versnelt. Zijn piekvermogen van de dag zou 787 watt zijn geweest, volgens de Finse wielertwitteraar @ammattipyoraily.

Wanneer Bernal zijn rentree maakt, is nog niet duidelijk. Eind april liet Gustavo Uriza, neurochirurg aan de kliniek waar Bernal na zijn val behandeld werd, optekenen dat de winnaar van twee Grote Rondes binnen een maand alweer zou kunnen koersen. Uriza noemde in een online persconferentie de breuken van Bernal ‘genezen’. De Tourwinnaar van 2019 predikte eind mei zelf echter geduld en zei vooral naar 2023 te kijken. “Ik wil volgend jaar alle wedstrijden rijden die ik dit jaar niet heb kunnen doen.”

Bernal did some accelerations. Peak 787 W today. Considering his weight, that's powerful kick. Remarkable how he's progressing. There's no rush, but wouldn't be completely surprised if he races during rest of season. If that's too soon, then next season.pic.twitter.com/YrmJSiMibA

— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 8, 2022