Egan Bernal derde in Strade Bianche: “Ik ben verrast”

Egan Bernal bleef in de Strade Bianche met Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe over in de strijd om de zege. De Colombiaan kon in de slotkilometer niet meer opboksen tegen zijn concurrenten en eindigde als derde. “Ik ben verrast.”

“Want ik ben helemaal geen eendagsspecialist”, gaat hij verder. “Met Van der Poel en Alaphilippe op het podium staan is dan ook geweldig. Het was in de finale moeilijk om alleen weg te rijden, dus moest ik wachten tot de laatste kilometers. In de finale waren het uiteindelijk de benen die spraken.”

Met vertrouwen kan Bernal, die nog steeds met knieproblemen kampt, toewerken naar zijn volgende doelen. “Dit werkt heel motiverend. Ik probeer meer zelfvertrouwen te hebben en vooral ook van de wedstrijden te genieten. Van dit podium ga ik zeker genieten.”