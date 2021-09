EF Education-Nippo versterkt zich met Odd Christian Eiking

EF Education-Nippo heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Odd Christian Eiking. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert, zeven ritten drager van de rode leiderstrui in de Vuelta a España, tekende een contract voor minimaal een jaar bij het WorldTeam van Jonathan Vaughters.

“Ik wil op een plaats zijn waar ik kan groeien en mijzelf kan ontwikkelen, en EF Education-Nippo lijkt een geweldige plek om mij verder te ontwikkelen. Het lijkt echt een goede groep en ik wil er graag onderdeel van zijn”, vertelt Eiking (26) in een perscommuniqué van zijn nieuwe ploeg. “Ik kijk ernaar uit om iedereen van de ploeg te ontmoeten en samen koersen te winnen. Daar kijk ik vooral naar uit.”

Ploegmanager Vaughters volgde de Noor al een tijdje. “Ik bekeek hem al het hele seizoen. Hij was geweldig in San Sebastián. Hij won bijna de Arctic Race of Norway, en vervolgens zette hij in de Vuelta een geweldige reeks in de leiderstrui neer. Bijna haalde hij de top-10 in het eindklassement. Ik heb het allemaal gezien. Ik had steeds contact met zijn manager. Toen deze kans voorbij kwam, twijfelde ik geen moment.”

Eiking werd in 2016 profrenner bij FDJ en voor de Franse ploeg zou hij twee seizoenen koersen. Hij won in die periode de Boucles de l’Aulne, en werd vierde in de Tour of Norway en vijfde in de Arctic Race of Norway. Sindsdien koerst hij voor Intermarché-Wanty-Gobert. Bij die ploeg zette hij een etappe achter zijn naam in de Tour de Wallonie en de Arctic Race, en droeg hij zeven dagen de rode leiderstrui in de afgelopen Vuelta.

Vertrouwen

“Om aan de leiding van een grote ronde te staan heeft mij als renner veranderd. Het gaf me meer vertrouwen om te zien dat ik bij de beste renners kon blijven en ik wil op deze goede weg verder gaan. Ik kijk uit naar volgend jaar. Ik hoop dat we als ploeg samen koersen kunnen winnen en dat ik ook zelf een paar keer kan winnen. Om onderdeel te zijn van een winnende ploeg is geweldig, het is echt een speciaal gevoel”, aldus de Noorse renner.