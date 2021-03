EF Education-Nippo met Carthy en Urán naar Catalonië

EF Education-Nippo begint maandag met Hugh Carthy en Rigoberto Urán als kopmannen aan de Ronde van Catalonië. De Britse klimmer werd vijf jaar geleden negende in de WorldTour-ronde, zijn Colombiaanse ploeggenoot eindigde in een ver verleden als tweede in deze ronde, om precies te zijn in 2008.

Voor Carthy wordt het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Catalonië. Hij eindigde drie keer bij de top-20 en moest een keer opgeven. Urán stond dus al eens op het podium in Catalonië, maar werd ook vierde (2011), vijfde (2012 en 2015) en tiende (2016).

Ploegleider Juan Manuel Garate stuurt de nodige helpers mee met Carthy en Urán. Ruben Guerreiro, Jonathan Caicedo, Diego Camargo, Tejay van Garderen (in 2014 nog derde in Catalonië, red.) en Michael Valgren krijgen die taak op zich.

Selectie EF Education-Nippo voor de Ronde van Catalonië 2021 (22-28 maart)

Diego Camargo

Jonathan Caicedo

Hugh Carthy

Tejay van Garderen

Ruben Guerreiro

Rigoberto Urán

Michael Valgren