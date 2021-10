EF Education-Nippo haalt klimtalent Sean Quinn bij de ploeg

EF Education-Nippo heeft de komst bevestigd van Sean Quinn. De 21-jarige Amerikaanse renner van Hagens Berman Axeon staat als klimtalent te boek en geldt al jarenlang als een interessante optie voor de WorldTour. Quinn werd in zijn eerste U23-jaar zesde in de Giro d’Italia voor beloften. Dat resulteerde vorig jaar al in een stagecontract bij Deceuninck-Quick-Step.

Voor Quinn is het lezen van de koers een van zijn grootste talenten. “Ik kan me goed positioneren in het peloton. Weten wanneer ik energie moet sparen, slim zijn en conservatief rijden als dat nodig is, dat is een groot voordeel. Tactiek en strategie worden vaak over het hoofd gezien, maar het speelt een grote rol ik alle wedstrijden.”

Klimmen is zijn andere sterke punt. “Ik hou echt van de grote bergen, maar ironisch genoeg ben ik niet zo’n kleine jongen. Ik weet niet of het ideaal bij me past, maar dat zijn de dingen waar ik heel enthousiast van word: kijken naar enorme bergetappes – hoewel als je erin zit, het niet zo leuk is”, zegt Quinn in het perscommuniqué van zijn nieuwe ploeg.

Ploegmanager Jonathan Vaughters beschouwt Quinns lengte juist als een troef. “Ik zie hem als een toekomstige Tour de France-renner. Hij is groot en sterk en kan hoge snelheden aan op de vlakke stukken, maar hij kan ook klimmen en dat is wat je nodig hebt voor de Tour de France”, aldus Vaughters.