EF Education-Nippo haalt James Shaw terug naar de WorldTour

EF Education-Nippo heeft zich voor volgend seizoen versterkt met James Shaw. Het wordt voor de 25-jarige Britse renner van Ribble Weldtite een terugkeer naar de WorldTour, nadat hij in 2017 en 2018 al voor Lotto Soudal koerste. Shaw, als junior winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, moet bij de Amerikaanse ploeg de klassieke kern gaan ondersteunen.

Voor Shaw komt komend seizoen de focus op de voorjaarsklassiekers te liggen, laat hij weten op de website van zijn nieuwe ploeg. “De Ardense klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik en dat soort dingen zijn voor mij. Ik denk aan de korte, steile beklimmingen in de Ardennen in het late voorjaar”, aldus de Britse renner, die afgelopen seizoen vijfde was in de eindklassementen van de Tour of Slovenia en de Tour of Norway.

Volgens EF-ploegmanager Jonathan Vaughters is Shaw waarschijnlijk iets te jong de WorldTour ingegaan. “Hij wist niet hoe hij zich moest aanpassen. In feite moest hij zijn carrière op 22-jarige leeftijd van nul herbeginnen. Gelukkig is hij een slimme en vindingrijke jongen, die heeft ontdekt hoe hij zich moest terugvechten naar het profwielrennen. Hij heeft op eigen kracht laten zien dat hij het in zich heeft om met de besten in de WorldTour te concurreren.”