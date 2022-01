EF Education-Nippo gaat verder als EF Education-EasyPost

EF Education-Nippo gaat dit seizoen verder onder een nieuwe naam. Postconcern EasyPost, dat zich sinds de afgelopen Tour de France al aan de ploeg van Jonathan Vaughters verbond, wordt titelsponsor en dus gaat het Amerikaanse WorldTeam EF Education-EasyPost heten.

Ploegmanager Vaughters noemt het ‘absoluut geweldig’ om EasyPost en CEO Jarrett Streebin als onderdeel van de ploeg te hebben. “We zitten op één lijn wat betreft de prestatiedoelen van de ploeg, en hoe we daar samen kunnen komen. EasyPost is een bedrijf dat gebouwd is op innovatie en efficiëntie, net zoals wij ons team runnen; we zijn altijd op zoek naar verbetering op elke mogelijke manier. We hebben een heel goede groep renners en medewerkers, en we zullen steeds beter worden, dankzij EasyPost.”

Streebin volgt het werk van Vaughters in het peloton al langere tijd en is onder de indruk van de voormalig Amerikaans wielrenner. “Hij is toonaangevend in zijn toewijding aan ethisch fietsen en het verleggen van de grenzen van menselijke prestaties. Jonathan heeft ook het wielrennen voorgegaan in zijn benadering van voeding en technologie. Op dezelfde manier leidt EasyPost zijn industrie in betrouwbaarheid en technologie. We zijn dus verheugd om onze krachten te bundelen met de grootste Amerikaanse wielerploeg.”

Nippo, de co-naampartner van de ploeg in 2021, blijft een partner van de organisatie van EF Pro Cycling en is een titelsponsor van het EF Education-Nippo Development Team.