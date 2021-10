EF Education-Nippo breekt contract Stefan Bissegger open

EF Education Nippo heeft de verbintenis van Stefan Bissegger opengebroken en uitgebreid. Dat maakte het Amerikaanse WorldTeam van Jonathan Vaughters vanmiddag bekend. De 23-jarige Zwitserse tempobeul kwam op 1 augustus 2020 bij de ploeg en tekende toentertijd als neoprof een contract tot eind 2022. Details over de nieuwe verbintenis zijn niet bekendgemaakt.

Bissegger brak afgelopen seizoen door met etappezeges in de Benelux Tour, Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland. Ook reed hij met Zwitserland de ploegenachtervolging op de Spelen in Tokio. De lijn van afgelopen jaar wil de 23-jarige hardrijder doortrekken. “Ik heb grote plannen in mijn hoofd voor volgend seizoen en hopelijk komen die uit”, laat hij weten op de website van EF Education-Nippo.

Ploegmanager Vaughters noemt Bissegger een ‘geweldige wielrenner’. “Hoe gevaarlijker, hoe beter voor Stefan. Hij weet instinctief hoe hij lastige stukken op snelheid moet nemen. Hij is uitzonderlijk in tijdritten met veel technische bochten en hij kan zijn snelheid heel goed vasthouden. Ik denk zelfs dat hij de eerste tijdrit in de Tour de France van 2022 kan winnen”, zegt de 48-jarige oud-prof.

Bij EF Education-Nippo zijn ze ervan overtuigd dat Bissegger niet alleen het potentieel heeft om tijdritten te winnen, maar ook klassiekers. “Hij is niet alleen een tijdrijder, maar hij is ook vrij goed in koersen als Parijs-Roubaix, wedstrijden die positionering en ruwe kracht vereisen. Uiteindelijk denk ik dat hij ook in die wedstrijd tot de toppers zal behoren”, aldus Vaughters. Bissegger reed bij de junioren al tweemaal naar de top-10 in Roubaix.

“Ik kijk er echt naar uit om volgend seizoen met de hele ploeg samen te werken. Ik wil mezelf verbeteren in de grote klassiekers en ook in de tijdritten”, zegt Bissegger tot slot.