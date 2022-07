EF Education-EasyPost met meerdere outsiders in San Sebastián, titelverdediger Powless ontbreekt

EF Education-EasyPost heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Clásica San Sébastian. De Amerikaanse ploeg zal vooral rekenen op Alberto Bettiol, maar heeft daarnaast nog meer ijzers in het vuur. Titelverdediger Neilson Powless is er niet bij.

Powless won vorig jaar de Clásica San Sébastian door Matej Mohoric en Mikkel Frølich Honoré te kloppen in een sprint met drie. Dit jaar geeft de Amerikaan verstek, nadat hij vorige week de Ronde van Frankrijk nog als dertiende afsloot. Bettiol – wel aanwezig – reed in de Tour naar een tweede plek in rit veertien, met finish in Mende. Hij is zaterdag een van de speerpunten van EF Education-EasyPost.

Ook de overigens renners zouden voor een mooi resultaat kunnen gaan. Esteban Chaves deed niet mee aan de Tour de France, maar was in de weken daarvoor goed op dreef met onder andere een tweede plaats in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Daar hoefde hij enkel ploeggenoot Ruben Guerreiro voor te laten.

Guerreiro, die vroeg uitviel in de Tour de France, staat eveneens aan het vertrek in San Sebastián, net als Rigoberto Urán, Merhaw Kudus, Jonathan Caicedo en Odd Christian Eiking. Eiking eindigde vorig jaar – toen nog in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert – zevende in de Baskische eendaagse.

Ronde van Polen

Tegelijk met het team voor de Clásica San Sebastián, onthulde EF Education-EasyPost ook de ploeg voor de Ronde van Polen (30 juli tot en met 5 augustus). Hier brengt de Amerikaanse ploeg onder andere de Nederlander Marijn van den Berg aan het vertrek. Ook Mark Padun, Simon Carr, Diego Camargo, Sean Quinn, Lukasz Wisniowski en Jens Keukeleire zijn van de partij.