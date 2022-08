EF Education-EasyPost met kopmannen Hugh Carthy en Esteban Chaves naar Burgos

EF Education-EasyPost zal met onder meer Hugh Carthy en Esteban Chaves in de Vuelta a Burgos aantreden. De ploeg met roze tenues kiest voor een selectie met voornamelijk klimmers. De Ronde van Burgos gaat dinsdag van start en duurt tot en met aanstaande zondag.

Carthy werd dit jaar nog negende in het algemeen klassement van de Giro d’Italia, Chaves daarentegen bereidt zich voor op de Vuelta a España. Naast de Brit en de Colombiaan zullen ook Jonathan Caicedo, Ruben Guerreiro, Merhawi Kudus, Tom Scully en James Shaw in actie komen in de Vuelta a Burgos.

Chaves is overigens geen onbekende in de Vuelta a Burgos. De 32-jarige renner werd in 2020 vierde in het algemeen klassement, in 2012 deed hij het nog beter met een derde plaats.

Another big week of racing ahead @VueltaBurgos 👌 pic.twitter.com/0foNgBTYqx — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 1, 2022