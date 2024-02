dinsdag 20 februari 2024 om 19:31

EF Education-EasyPost met Bettiol en oud-winnaar Valgren in Omloop Het Nieuwsblad

EF Education-EasyPost wacht normaal altijd erg lang met het bekendmaken van selecties, maar is er nu opvallend vroeg bij voor de Omloop Het Nieuwsblad. De Amerikaanse formatie rekent zaterdag vooral op Alberto Bettiol en Michael Valgren. Die laatste was zes jaar geleden nog de beste in de Vlaamse openingsklassieker.

Valgren schreef de editie van 2018 op zijn naam, toen hij nog uitkwam voor Astana. De Deen soleerde dat jaar op knappe wijze naar de zege en liet zo Łukasz Wiśniowski en Sep Vanmarcke achter zich. Het bleek voor Valgren de aanzet tot een bijzonder succesvol voorjaar, aangezien hij goed zeven weken later ook de sterkste was in de Amstel Gold Race.

We zijn nu zes jaar verder en de inmiddels 32-jarige Valgren is niet meteen een van de favorieten voor de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad, maar kan als outsider misschien wel verrassend sterk uit de hoek komen.

De meeste ogen bij EF Education-EasyPost zijn echter gericht op Alberto Bettiol. De man die in 2019 de Ronde van Vlaanderen wist te winnen, is uitstekend aan zijn seizoen begonnen. De Italiaan was namelijk al vijfde in de Trofeo Calvià en werd ook derde in de Ster van Bessèges.

Wel Omloop, geen Kuurne

De andere renners die hun opwachting maken namens de Amerikaanse ploeg, zijn Stefan Bissegger, Owain Doull, Mikkel Honoré, Jonas Rutsch en Harry Sweeny. Deze renners zullen alleen de Omloop Het Nieuwsblad betwisten, aangezien EF Education-EasyPost – als enige WorldTeam – past voor Kuurne-Brussel-Kuurne.