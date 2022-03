EF Education-EasyPost kan toch rekenen op Bettiol in Milaan-San Remo

Alberto Bettiol staat dan toch aan de start van Milaan-San Remo. De Italiaan had eerder besloten om La Primavera uit zijn programma te halen, omdat hij verzwakt was als gevolg van een coronabesmetting, maar komt nu toch op dat besluit terug. Ook Michael Valgren en Julius van den Berg zijn erbij voor Ef Education-EasyPost.

Bettiol reed afgelopen woensdag Milaan-Turijn en zou daarna pas weer in actie komen tijdens de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Nu doet hij tussendoor echter ook nog Milaan-San Remo. Bij EF Education-EasyPost zal hij een van de renners zijn die de kar moeten trekken. Naast Bettiol, Valgren en de Nederlander Van den Berg starten Owain Doull, Jonas Rutsch, Tom Scully en James Shaw.

Spring is right around the corner which can only mean one thing: It’s time to take on La Primavera 🙌 Here’s our squad for Milano-Sanremo. 🇮🇹 pic.twitter.com/hl3pTeAnHp

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) March 19, 2022