‘EF Education-EasyPost heeft interesse in Vincenzo Albanese’

Vincenzo Albanese komt nu nog uit voor EOLO-Kometa, maar koerst volgend jaar wellicht voor een WorldTour-ploeg. De 26-jarige Italiaan kan namelijk rekenen op interesse van EF Education-EasyPost, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Dat meldt Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, op basis van bronnen. EOLO-Kometa hoopt Albanese langer wel aan zich te binden, maar met EF Education-EasyPost is er dus nog een serieuze kaper op de kust.

Albanese begon zijn profcarrière in 2017 in dienst van Bardiani-CSF, maar maakte in de winter van 2020 de overstap naar EOLO-Kometa. Albanese stapte goed zeven jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs, maar beleefde pas na enkele seizoenen zijn doorbraak.

Mister regelmaat

De laatste jaren is Albanese een van de puntenpakkers van EOLO-Kometa. Vorig jaar behaalde hij maar liefst 32 top 10-noteringen en dit jaar reed hij al elf keer naar een plek bij de eerste tien. Zo werd hij de voorbije twee weken twee keer vierde, zesde en zevende in de Giro d’Italia. Een veelwinnaar is Albanese echter niet: op zijn palmares prijken slechts twee profoverwinningen.