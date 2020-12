Eerstvolgende editie GP Marcel Kint verplaatst naar augustus

De eerstvolgende editie van de Grote Prijs Marcel Kint stond op de planning voor zondag 23 maart 2021, maar de wedstrijd zal nu plaatsvinden op donderdag 19 augustus. De organisatie hoopt tegen die tijd wel publiek te mogen ontvangen, zo laat Dirk Declercq weten aan DirectVelo.

De GP Marcel Kint is een jaarlijkse wielerwedstrijd in het West-Vlaamse Zwevegem. Declercq, de voorzitter van de lokale wielervereniging van Zwevegem, hoopt dat er in augustus meer ruimte is om publiek toe te laten. Dit betekent dat de wedstrijd zal plaatsvinden tussen de Egmont Cycling Race (16 augustus) en de Schaal Sels (22 augustus).

Toeschouwers

En wat als de organisatie ook in augustus een afgeslankte editie van de wedstrijd moet organiseren, zonder publiek? Volgens DirectVelo moeten de wielerfans dan rekening houden met een afgelasting van de GP Marcel Kint. Dit jaar ging de wedstrijd, als manche van de Bingoal Cycling Cup, al niet door vanwege de coronapandemie.

Een jaar geleden stond de wedstrijd wel degelijk op het programma en toen ging de zege naar Bryan Coquard. De rappe renner wist een Frans duel in zijn voordeel te beslechten. Coquard versloeg Nacer Bouhanni in de massasprint. Alfdan De Decker kwam als derde over de streep.