Eerste seizoenszege Jasper Philipsen: “Goed dat de druk meteen weg is”

Jasper Philipsen is trots op Alpecin-Fenix na zijn eerste overwinning van het seizoen. De Belgische sprinter was in de openingsrit van de UAE Tour de snelste en legde alle andere toppers over de knie. “We moeten vooral zo doorgaan”, vertelt Philipsen.

“Het was een heel snelle finish vandaag. De laatste rechte lijn was vijftig kilometer lang, dus we konden de finish van ver zien”, lacht hij. “De ploeg deed goed werk in de finale, want we bleven rustig. We hadden namelijk de tijd en de ruimte om op te schuiven en naar voren rijden. Ik kon daardoor mijn sprint zelf aanzetten, en ik ben heel blij om als eerste over de finish te komen hier.”

Van tevoren twijfelde Philipsen. “Ik had niet heel veel vertrouwen voor vandaag. Het is toch de eerste race van het seizoen. Je weet niet hoe goed je vorm is, zeker in vergelijking met de andere ploegen. Maar ik kijk uit naar wat er nog komt. We moeten dit de komende dagen proberen te herhalen, net als vandaag. Het is bovendien goed om meteen te winnen, want dat zorgt ervoor dat de druk weg is”, vertelt hij.

Sam Bennett, Elia Viviani en Dylan Groenewegen, allemaal werden ze geklopt door Philipsen. “Als je de startlijst hier ziet, met alle sprinters… Dan staat hier echt een topveld aan de start. Het is ook nog eens de eerste WorldTour-race van het jaar. Daarom ben ik heel trots op wat we gedaan hebben. We moeten vooral zo doorgaan”, aldus Philipsen.