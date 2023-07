Eerste renner op slotklim Col de la Loze winnaar van Souvenir Henri Desgrange

Het is de prijs voor het bereiken van het dak van de Tour. De Souvenir Henri Desgrange wordt jaarlijks in de Tour de France uitgereikt aan de renner die als eerste het hoogste punt in de rittenkoers rondt. In 2023 is het hoogste punt de top van de Col de la Loze, de slotklim in etappe zeventien.

Etappe zeventien van de Tour kent een monsterlijk parcours. De ASO vond de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%), Cormet de Roselend (20,3 km aan 6,1%) en Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%) nog niet genoeg op een dag. Daarom sluiten de renners de etappe af met een beklimming van de Col de la Loze (28,6 km aan 6%).

De top van de beklimming ligt op 2300 meter hoogte en is daarmee de grootste uitschieter in het gehele parcours van de Tour. Na 28,6 kilometer klimmen mag de renner, die als eerste de top rondt, de Souvenir Henri Desgrange in ontvangst nemen. De prijs dankt de naam aan de grondlegger van de Tour.

Vorig jaar was het de Fransman Warren Barguil die de top van de Galibier wist te ronden. Hiermee was hij na Nairo Quintana de tweede renner van Arkéa-Samsic op een rij die de prijs in ontvangst mocht nemen. Barguil maakte wel een einde aan het Colombiaanse patent op de prijs. Van 2018 tot en met 2021 waren de Colombianen ieder jaar de beste op de hoogste bergtop.

Door de jaren heen hebben meerdere sterke renners de onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Zo wonnen mannen als Eddy Merckx, Fausto Coppi, Richard Virenque en Primož Roglič al eens eerder de prijs. Wie voegt zich dit jaar bij dit rijtje?

Laatste tien winnaars Souvenir Henri Desgrange:

2022: Warren Barguil (Col du Galibier – 2642 meter)

2021: Nairo Quintana (Port d’Envalira – 2408 meter)

2020: Miguel Ángel López (Méribel Col de la Loze – 2304 meter)

2019: Egan Bernal (Col de l’Iseran – 2770 meter)

2018: Nairo Quintana (Col du Portet – 2215 meter)

2017: Primož Roglič (Col du Galibier – 2642 meter

2016: Rui Costa (Port d’Envalira – 2408 meter)

2015: Simon Geschke (Col d’Allos – 2250 meter)

2014: Joaquim Rodriguez (Col d’Izoard 2360 meter)

2013: Nairo Quintana (Col de Pailhères – 2001 meter)