Eerste profzege voor Lorenzo Rota in Tsjechië: “Zo vaak ging het net mis, de details ontbraken”

Lorenzo Rota heeft zijn eerste profoverwinning behaalt in de tweede etappe van de Ronde van Tsjechië. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert reed solo weg in de slotkilometers, waarna hij zijn concurrenten net kon afhouden. Dankzij zijn overwinning is hij ook meteen de nieuwe leider. “We zijn niet van plan om de leiderstrui passief te verdedigen.”

Op de ploegsite van de Belgische ploeg vertelt Rota over zijn eerste profzege. “Ik ben er zo vaak dicht bij geweest, ook in grotere wedstrijden. Ik geloofde in mijn mogelijkheden om te winnen, maar er was altijd een detail dat me ervan weerhield om succes te boeken. Ik ben ervan overtuigd dat dit me zal helpen in finales in de toekomst.”

“Ik win vandaag, maar het had ook een andere renner van onze ploeg kunnen zijn. Dit succes was mogelijk dankzij een perfect uitgevoerd plan”, aldus Rota. “Morgen zal de slotklim moeilijker zijn dan vandaag, wat ideaal is voor onze klimmers. We zijn niet van plan om de leiderstrui passief te verdedigen. We willen het initiatief blijven nemen en de wedstrijd hard blijven maken tot we de finish in Šternberk bereiken!”

Zondag ziet de Italiaan wel weer een nieuwe kans. “Het technische parcours op de slotdag zou me beter moeten liggen.”