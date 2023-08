Eerste profzege voor James Whelan in lastige bergrit Volta a Portugal

James Whelan heeft zaterdag een van de zware bergetappes in de Volta a Portugal op zijn naam geschreven. Voor de Australiër, die uitkomt voor de Portugese formatie van Glassdrive Q8 Anicolor, is het zijn eerste overwinning op professioneel niveau. Whelan maakte deel uit van een kopgroep van liefst 32 renners (!) en kwam solo boven op de zware Senhora da Graça.

De negende etappe van de Ronde van Portugal was een loodzware bergrit van bijna 175 kilometer, met drie cols van eerste categorie in de tweede helft van de etappe. Een enorm grote kopgroep wist in de openingsfase weg te rijden en Glassdrive Q8 Anicolor had daar liefst vier renners mee zitten. Het Portugese team was niet de enige ploeg met meerdere pionnen vooruit, maar zij speelden het spel wel perfect uit.

De 27-jarige Whelan, die na drie jaar bij EF Education-Nippo in de WorldTour de laatste twee jaar op continentaal niveau koerst, wist op de loodzware Senhora da Graça (8,4 km aan 7,5%) solo over de finish te komen. Ruim een halve minuut later werden medevluchters Delio Fernández en Hélder Gonçalves respectievelijk tweede en derde.

Klassementsleider Colin Stüssi van Team Vorarlberg wist zevende te worden in de bergetappe en zijn meeste directe concurrenten om de eindzege achter zich te houden. Hij is daardoor nog altijd de leider, met alleen nog een klimtijdrit van 18,2 kilometer naar Viana do Castelo te gaan.