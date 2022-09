Eerste Israëlische Tourdeelnemer Guy Niv (28) stopt vanwege motivatieproblemen

Guy Niv stopt per direct als profwielrenner. De 28-jarige renner, die in 2020 als eerste Israëliër ooit aan de start stond van de Tour de France, mist “de bezieling en motivatie” om zijn carrière voort te zetten, vertelt hij in een persbericht van zijn ploeg Israel-Premier Tech.

“Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb”, aldus Niv. “Maar vanbinnen is de vlam, die altijd gebrand heeft sinds ik begon met koersen, gedoofd. Ik weet dat het voor velen als een complete verrassing komt, maar de paar mensen die het dichtst bij me staan, weten dat het vanbinnen al een tijdje borrelde. Er zijn veel redenen achter mijn keuze. Maar de voornaamste is het besef dat ik niet langer de bezieling en motivatie heb die essentieel zijn om de hoogtepunten te bereiken waar ik toe in staat ben als profwielrenner.”

“Ik geef toe dat ik altijd geloofd heb dat ik pas zou stappen als in mijn volledige potentieel bereikt had”, vervolgt Niv. “Ik ben nog steeds ver van dat punt. Sterker nog, ik heb onlangs mijn tweede Tour de France beëindigd met de beste prestatie tijdens al mijn vijf grote rondes, wat bewijst dat ik nog steeds progressie maak. Maar ik geloof dat het tijd is om het allemaal achter te laten. Iets is uitgeschakeld in me tijdens het seizoen 2022. Ik genoot er niet van zoals ik normaal altijd deed.”

Guy Niv werd prof voor Israel-Cycling Academy in 2018, nadat hij het laatste deel van 2017 al als stagiair bij het team reed. Zijn enige profoverwinning behaalde hij in 2019: het nationaal tijdritkampioenschap van Israël. Dit jaar werd Niv bij zijn tweede en laatste deelname aan de Tour de France 76e.