Eenkhoorn: “Eventuele degradatie Lotto geen groot verschil voor de toekomst”

Pascal Eenkhoorn komt nu nog uit voor Jumbo-Visma, maar zal volgend jaar in het tenue rondfietsen van Lotto Dstny. Het is alleen wel de vraag of de Belgische formatie in 2023 nog op een WorldTour-licentie zal koersen, aangezien de ploeg vecht tegen degradatie. “Ik hou me er niet mee bezig”, reageerde Eenkhoorn onlangs voor de camera van WielerFlits.

De 25-jarige Nederlander, die voor twee jaar heeft getekend bij Lotto Dstny, maakt zich met andere woorden geen zorgen over zijn aanstaande werkgever. “Of ik ermee bezig ben? Nee, helemaal niet. Ik kijk er wel af en toe naar, maar in de koers hou ik me er niet mee bezig. Het is ook niet zo’n groot verschil voor de toekomst. Ze staan momenteel eerste op de ProConti-ranking, dan is het misschien wel een betere uitgangspositie. Al is het natuurlijk wel leuk als een ploeg WorldTour blijft.”

‘Wegkapitein’ op het WK

Maar dat zijn ‘zorgen’ voor later: Eenkhoorn denkt nu vooral aan het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De coureur van (nu nog) Jumbo-Visma zal komende zondag als een soort wegkapitein zijn opwachting maken in de wegrit. “Al weet ik niet of je het zo moet noemen, maar ik vind het leuk om de controle op me te nemen. Ik kan met iedereen goed overleggen.”

“Normaal was die rol op het WK weggelegd voor Sebastian Langeveld, maar hij zit nu natuurlijk met die WorldTour-punten voor EF Education-EasyPost. Daarom dat hij niet afreist, maar bij ons is die vrijheid er gelukkig wel.”