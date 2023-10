donderdag 19 oktober 2023 om 15:04

Een-tweetje voor Cyclocross Reds: Annemarie Worst klopt Aniek van Alphen in Kermiscross Ardooie

Annemarie Worst heeft de Kermiscross Ardooie (C2) op haar naam geschreven. De renster van Cyclocross Reds reed halverwege de cross weg met haar ploeggenote Aniek van Alphen en bleek in de slotronde de sterkste van de twee. Achter de twee ploeggenotes reed Marion Norbert Riberolle naar de derde plaats.

De Kermiscross in Ardooie was de tweede Belgische cross van het veldritseizoen. De allergrootste toppers ontbraken in de vrouwenwedstrijd, maar er waren toch enkele mooie namen present. De grote blikvangers? Annemarie Worst en Aniek van Alphen. De beste start was echter voor Febe de Smedt, die als eerste het veld indook.

Vier rensters scheiden zich af

De Smedt zat evenwel niet in het elitegroepje dat zich na één ronde had afgescheiden, in tegenstelling tot Worst en Van Alphen. De twee Nederlandse rensters van Cyclocross Reds hadden enkel nog het gezelschap van Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle, Francesca Baroni en nog een Nederlandse, Anne Knijnenburg. De uitdunning zette zich daarna voort, want Baroni en Knijnenburg haakten in de tweede ronde ook af.

We bleven zo met vier rensters over. Van hen nam Worst het leeuwendeel van het werk voor zich, maar ze wist de drie anderen aanvankelijk niet overboord te gooien. Franck haakte op een zeker moment echter af vanwege een probleem met haar schoen en niet veel later kreeg ook Norbert Riberolle het moeilijk. De renster van Crelan-Corendon kon het tempo uiteindelijk niet meer volgen en moest een gaatje laten.

Worst versus Van Alphen

Het leek zo een strijd te worden tussen twee ploeggenotes, Worst en Van Alphen. In de voorlaatste ronde deelde Van Alphen een speldenprikje uit, maar Worst wist terug te keren. Ook een tweede aanval van Van Alphen bleef zonder succes. Worst had nog wel wat in de tank en trok in de laatste minuten zelf door. Ze wist van Van Alphen af te geraken en kwam solo over de streep. Het is haar eerste zege van het seizoen. Van Alphen werd tweede, Marion Norbert Riberolle eindigde op de derde plaats.

Kermiscross Ardooie

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) in 47m33s

2. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) 6s

3. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) op 1m03s

4. Francesca Baroni (Hubo-Remotive) op 1m22s

5. Kim Van de Steene op 1m30s

6. Alicia Franck (De Ceuster Bonache) op 1m37s

7. Anne Knijnenburg (Parkhotel Valkenburg) op 2m05s

8. Jana Dobbelaere op 2m48s

9. Lotte Baele (De Ceuster-Bonache) op 3m20s

10. Loes Sels (Proximus-Cyclis-AlphaMotorHomes) op 3m23s